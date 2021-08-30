Именно по этим поводам шутили украинцы в течение недели. Более того, они создали смешные мемы и фотожабы.

К теме "По пиву": в соцсетях пошутили по поведению Порошенко и Ющенко на параде

Ющенко и Порошенко на военном параде в годовщину Независимости

Третий и пятый президенты во время военного парада сидели рядом. Потом Петр Порошенко что-то сказал Виктору Ющенко и они одновременно встали. Тогда играл гимн Евросоюза "Ода к радости".

Вероятно именно поэтому Порошенко предложил Ющенко встать и почтить символ Евросоюза. Однако украинцы разразились серией мемов, мол, позвал коллегу на пиво или спрашивает выкопал ли тот картошку.



Люди шутят будто Ющенко спрашивает Порошенко о картошке / Фото фейсбук Victor Bened



Якобы президенты одновременно пошли "на пиво" / Фото твиттер пастка соболятка

Подборка мемов о Порошенко и Ющенко от пользователя тиктока moruachok: смотрите видео

Пользователи создали мемы с фото пятого президента на параде /​ Фото фейсбук Victor Bened



В сети предположили, что именно так выглядит человек "в рабочую субботу" /Фото фейсбук Victor Bened

"Братья" Денис Шмыгаль и Шарль Мишель

В Украину на саммит Крымской платформы приехал глава Европейского Совета Шарль Мишель. В сети неоднократно упоминали, что они похожи. Однако украинцы и на этот раз не обошли вниманием их совместные фото и создали достаточно мемов.



Украинцы поражены сходством Шмыгаля и Мишеля / Фото фейсбук Victor Bened



Шутили якобы президент стоит между двух "Шмыгалей" /Фото фейсбук Victor Bened



Когда Мишель прибыл в Украину, то шутили, что он якобы сразу хотел встретиться с премьером / Фото фейсбук Мемаграм Когда Мишель прибыл в Украину, то шутили, что он якобы сразу хотел встретиться с премьером / Фото фейсбук Мемаграм

Украинцы встречают осень, копая картошку и ожидая новой вспышки коронавируса

Заканчивается лето, а с ним и время отпусков и отдыха. Пользователи шутят над теми, кто сумел отдохнуть, и теми, кто все лето работал. Более того, напоминают – всех ждет новая вспышка коронавируса и традиционная для украинцев картошка на полях.



Украинцы готовятся к осени / Фото фейсбук Victor Bened



Подшучивают над теми, кто употреблял алкоголь в отпуске​ / Фото фейсбук GONI Мемаси



Сеть смеется над теми, кто все лето работал / Фото фейсбук Мемаграм



После скандала в Киеве сеть подшучивает над певицей Алена Алена / Фото фейсбук Victor Bened



Когда все поехали осенью на картошку / Фото Alexandr Morozov



Пользователи шутят, что в планах на осень пандемия – как нож в спину Цезаря от Брута / Фото твиттер Browtweaten



Шутят, что Дельта портит все планы на осень / Фото твиттер JoseAlonsoMunoz