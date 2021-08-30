Саме з цього жартували українці протягом тижня. Ба більше, вони створили смішні меми, та фотожаби.

До теми "По пиву": у соцмережах пожартували з поведінки Порошенка та Ющенка на параді

Ющенко та Порошенко на військовому параді у річницю Незалежності

Третій та п'ятий президенти під час військового параду сиділи поруч. Потім Петро Порошенко щось сказав Віктору Ющенку й вони одночасно підвелись. Тоді грав гімн Євросоюзу – "Ода до радості".

Ймовірно саме тому Порошенко запропонував Ющенку встати та вшанувати символ Євросоюзу. Однак українці вибухнули серією мемів – мовляв, покликав колегу на пиво чи то запитує, чи вибрав картоплю.



Люди жартують ніби Ющенко запитує Порошенка про картоплю / Фото фейсбук Victor Bened



Нібито президенти одночасно підвелись "на пиво" / Фото твітер пастка соболятка

Підбірка мемів про Порошенка та Ющенка від користувача тіктоку moruachok: дивіться відео

Користувачі створили меми з фото президента на параді / Фото фейсбук Victor Bened



У мережі припустили, що саме так виглядає людина "в робочу суботу" / Фото фейсбук Victor Bened

"Брати" Денис Шмигаль та Шарль Мішель

В Україну на саміт Кримської платформи приїхав глава Європейської Ради Шарль Мішель. У мережі неодноразово пригадували, які ж вони схожі. Однак українці й цього разу не оминули увагою їхні спільні фото та створили вдосталь мемів.



Українці вражені схожістю Шмигаля та Мішеля / Фото фейсбук Victor Bened

Жартували нібито президент стоїть між двох "Шмигалів" /Фото фейсбук Victor Bened



Коли Мішель прибув в Україну, то жартували нібито відразу хотів зустрітись з прем'єром / Фото фейсбук Мемаграм Коли Мішель прибув в Україну, то жартували нібито відразу хотів зустрітись з прем'єром / Фото фейсбук Мемаграм

Українці зустрічають осінь, викопуючи картоплю та чекаючи нового спалаху коронавірусу

Закінчується літо, а з ним й час відпусток та відпочинку. Користувачі жартують і з тих, хто зумів відпочити, та з тих, хто все літо працював. Ба більше, пригадують – на всіх чекає нових спалах коронавірусу та традиційна для українців картопля на полях.



Українці готуються до осені / Фото фейсбук Victor Bened



Жартують над тими, хто вживав алкоголь у відпустці / Фото фейсбук GONI Мемаси



Мережа підсміюється з тих, хто все літо працював / Фото фейсбук Мемаграм



Після скандалу у Києві мережа пожартувала над співачкою Альона Альона / Фото фейсбук Victor Bened



Коли всі таки поїхали восени на картоплю / Фото Alexandr Morozov



Користувачі жартують, що у планах на осінь пандемія нібито ніж в спину, як у Цезара від Брута / Фото твітер Browtweaten



Жартують, що Дельта псує всі плани на осінь / Фото твітер JoseAlonsoMunoz