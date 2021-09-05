Самые смешные мемы недели: команда Зеленского в США, День знаний, неприятность с фонтаном

Президент США посетил США и встретился с Джо Байденом. В результате появилось немало как серьезных политических новостей, так и забавных подборок. Школьники попрощались с каникулами и уселись за парты. На Арсенальной в Киеве грузовик испортил только что открытый сухой фонтан. Все это не обошли вниманием создатели мемов на этой неделе.

В материале 24 канала мы собрали самые забавные мемы и фотожабы, которые создали интернет-шутники.

О серьезном Оборонительное соглашение, 60 миллионов помощи и космическое сотрудничество: итоги визита Зеленского в США

Приключения Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский впервые с визитом прибыл в США. Там глава государства встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. Несмотря на историческое значение переговоров, любители пошутить таки нашли несколько тем для мемов. Например, желание вздремнуть глав государств прямо во время встречи.

Досталось и пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову, фото которого на фоне Мемориала Вашингтона возмутило сеть.



Два в одном – Никифоров и Мендель / Фото "Баба і кіт"



И снова без Мендель не обошлось / Фото "Мемаграм"



Когда один президент – уставший, а другому – 78 / Фото "Мемаграм"



И на сон нужно находить время / Фото "Другої приватної мемарні"

С 1 сентября

Для всех школьников и студентов пришло время сказать: "До свидания" каникулам и настроиться на учебный процесс. Начало обучения – испытание не только для тех, кто грызет гранит науки, но и для их родителей. В вайбере оживают родительские чаты, и приходится вспоминать все, что учили десятки лет назад для выполнения домашних заданий.

Начало обучения – испытание для мам / Фото с фейсбук-страницы "Бути батьками"



Собрать школьника в школу – задача не из легких / Фото с фейсбук-страницы "Балувана Галя"



Как это – быть родителем школьника / Фото с фейсбук-страницы "Дурдом на призьбі"

Советы для родителей / Фото со страницы Ивана Марунича



Кому наука, а кому – агитация / Фото "Мемаграм"



В сентябре просыпаются родительские чаты / Фото "Мемаграм"

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Прощай, лето, – добрый день, осень

На этой неделе весь мир перевернул календарь с августа – на сентябрь. Депрессивного настроения эта перемена добавила тем, кто так и не успел хорошенько отдохнуть. Внезапно приходится менять прохладительные напитки на горячий чай или кофе и доставать из шкафов более теплые вещи.

Похолодало / Фото из фейсбук-группы "Дурдом на призьбі"



Пора петь "Плач Єремії " / Фото со страницы Max Moshkovskyi

А от Шуфутинского петь не стоит / Фото "Баба і кіт"

Есть повод и погрустить / Фото "Баба і кіт"

Инцидент в столице

Всего сутки в первоначальном виде простоял сухой фонтан на Арсенальной в Киеве. Почти сразу после открытия грузовик решил сократить себе путь и проехаться через площадь. В результате – новая оригинальная инсталляция, которую, к счастью, быстро удалось устранить.

Ситуация курьезная, но печальная / Фото "Мемаграм"