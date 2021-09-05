У матеріалі 24 каналу ми зібрали найкумедніші меми та фотожаби, які створили інтернет-жартівники.

Про серйозне Оборонна угода, 60 мільйонів допомоги та космічна співпраця: підсумки візиту Зеленського в США

Пригоди Зеленського у США

Президент Володимир Зеленський вперше з візитом прибув до США. Там глава держави зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом. Попри історичне значення перемовин, любителі пожартувати таки знайшли кілька тем для мемів. Наприклад, бажання подрімати глав держав прямо під час зустрічі.

Дісталось і прессекретарю Зеленського Сергію Никифорову, фото якого на фоні Меморіалу Вашингтона обурило мережу.


меми тижняДва в одному – Никифоров та Мендель / Фото "Баба і кіт"

меми тижняІ знову без Мендель не обійшлось / Фото "Мемаграм"

меми тижняКоли один президент – втомлений, а іншому – 78 / Фото "Мемаграм"

меми тижняІ на сон треба знаходити час / Фото "Другої приватної мемарні"

З 1 вересня

Для всіх школярів та студентів настав час сказати: "до побачення" канікулам і налаштуватись на навчальний процес. Початок навчання – випробування не лише для тих, хто гризе граніт науки, а й для їхніх батьків. У вайбері оживають батьківські чати і доводиться пригадувати все, що вчили десятки років тому задля виконання домашніх завдань.

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Початок навчання – випробування для мам / Фото з фейсбук-сторінки "Бути батьками"

меми тижняЗібрати школяра до школи – завдання не з легких / Фото з фейсбук-сторінки "Балувана Галя"

меми тижняЯк це – бути батьком школяра / Фото з фейсбук-сторінки "Дурдом на призьбі"

меми тижняПоради для батьків / Зі сторінки Івана Марунича

меми тижняКомусь наука, а комусь – агітація / Фото "Мемаграм"

меми тижняУ вересні прокидаються батьківські чати / Фото "Мемаграм"

До теми Люксові авто та бренди: як пройшло 1 вересня у школах, де навчаються діти Зеленського та зірок

Прощавай, літо – добридень, осінь

Цього тижня весь світ перегорнув календар з серпня – на вересень. Депресивного настрою ця зміна додала тим, хто так і не встиг добряче відпочити. Нараз доводиться міняти прохолодні напої на гарячий чай або каву та витягувати з шаф тепліші речі.

меми тижняПохолодало / Фото з фейсбук-групи "Дурдом на призьбі"

меми тижняЧас співати "Плач Єремії " / Фото зі сторінки Max Moshkovskyi

меми тижняА от Шуфутинського співати не слід / Фото "Баба і кіт"

меми тижня

Є привід і посумувати / Фото "Баба і кіт"

Інцидент у столиці

Лише добу у першопочатковому вигляді простояв сухий фонтан на Арсенальній у Києві. Майже одразу після відкриття вантажівка вирішила скоротити собі шлях та й проїхатись через площу. В результаті – нова оригінальна інсталяція, яку, на щастя, швидко вдалось усунути.

мемитижняСитуація курйозна, проте сумна / Фото "Мемаграму"