У матеріалі 24 каналу ми зібрали найкумедніші меми та фотожаби, які створили інтернет-жартівники.

Про серйозне Оборонна угода, 60 мільйонів допомоги та космічна співпраця: підсумки візиту Зеленського в США

Пригоди Зеленського у США

Президент Володимир Зеленський вперше з візитом прибув до США. Там глава держави зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом. Попри історичне значення перемовин, любителі пожартувати таки знайшли кілька тем для мемів. Наприклад, бажання подрімати глав держав прямо під час зустрічі.



Дісталось і прессекретарю Зеленського Сергію Никифорову, фото якого на фоні Меморіалу Вашингтона обурило мережу.



Два в одному – Никифоров та Мендель / Фото "Баба і кіт"

І знову без Мендель не обійшлось / Фото "Мемаграм"

Коли один президент – втомлений, а іншому – 78 / Фото "Мемаграм"

І на сон треба знаходити час / Фото "Другої приватної мемарні"

З 1 вересня

Для всіх школярів та студентів настав час сказати: "до побачення" канікулам і налаштуватись на навчальний процес. Початок навчання – випробування не лише для тих, хто гризе граніт науки, а й для їхніх батьків. У вайбері оживають батьківські чати і доводиться пригадувати все, що вчили десятки років тому задля виконання домашніх завдань.

Початок навчання – випробування для мам / Фото з фейсбук-сторінки "Бути батьками"

Зібрати школяра до школи – завдання не з легких / Фото з фейсбук-сторінки "Балувана Галя"

Як це – бути батьком школяра / Фото з фейсбук-сторінки "Дурдом на призьбі"

Поради для батьків / Зі сторінки Івана Марунича

Комусь наука, а комусь – агітація / Фото "Мемаграм"

У вересні прокидаються батьківські чати / Фото "Мемаграм"

До теми Люксові авто та бренди: як пройшло 1 вересня у школах, де навчаються діти Зеленського та зірок

Прощавай, літо – добридень, осінь

Цього тижня весь світ перегорнув календар з серпня – на вересень. Депресивного настрою ця зміна додала тим, хто так і не встиг добряче відпочити. Нараз доводиться міняти прохолодні напої на гарячий чай або каву та витягувати з шаф тепліші речі.

Похолодало / Фото з фейсбук-групи "Дурдом на призьбі"

Час співати "Плач Єремії " / Фото зі сторінки Max Moshkovskyi

А от Шуфутинського співати не слід / Фото "Баба і кіт"

Є привід і посумувати / Фото "Баба і кіт"

Інцидент у столиці

Лише добу у першопочатковому вигляді простояв сухий фонтан на Арсенальній у Києві. Майже одразу після відкриття вантажівка вирішила скоротити собі шлях та й проїхатись через площу. В результаті – нова оригінальна інсталяція, яку, на щастя, швидко вдалось усунути.

Ситуація курйозна, проте сумна / Фото "Мемаграму"