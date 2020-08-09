Эта неделя не выдалась насыщенной забавными событиями, но посмеяться было от чего. Украинцев шокировала новость о том, что на дворе уже последний месяц лета. "Карпаты" представили новый логотип команды. А 2020 год не становится менее апокалиптическим.

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Новая эмблема "Карпат"

Футбольный клуб "Карпаты" решил провести ребрендинг. Правда, для нового логотипа использовали уже готовый шаблон. Фанаты и болельщики уже назвали этот шаг "максимально бюджетным".

Как тебе такое, Илоне Маску?

Последний месяц лета

Вот так живешь себе спокойно: ешь арбузы, загораешь на балконе. Вдруг тебе говорят, что лето подходит к концу. Безусловно, эта новость не могла остаться без внимания украинцев. Хотя, если вспомнить, что это лето 2020 года, то пусть оно уже поскорее проходит!

Беспощадный 2020-й

2020 год уже давно окрестили апокалиптическим и с этим трудно не согласиться. Масштабные лесные пожары, наводнения и ураганы, теракты и сбивание пассажирского самолета, взрывы и захват заложников. Более того, мир стоит на пороге третьей Мировой войны. Но иногда юмор способен помочь даже в самых трудных ситуациях. Поэтому, как говорила выдающаяся поэтесса Леся Украина "Чтобы не плакать, я смеялась".

Курьез на пляже Берлина

На пляже у озера в Берлине случился большой курьез, о котором сейчас гудят в соцсетях. Кабан, а с ним в паре и два поменьше кабаненка, похитили у мужчины личные вещи. Ему пришлось гоняться за ними в "костюме Адама".

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Эта ситуация довольно забавная, но давайте попробуем пофантазировать и добавить политический контекст?

Всем хорошего дня!