Цей тиждень не видався насиченим на кумедні події, але посміятися було з чого. Українців шокувала новина про те, що на дворі вже останній місяць літа. "Карпати" представили новий логотип команди. А 2020 рік не стає менш апокаліптичним.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Нова емблема "Карпат"

Футбольний клуб "Карпати" вирішив провести ребрендинг. Щоправда, для нового логотипу використали вже готовий шаблон. Фанати та вболівальники вже назвали цей крок "максимально бюджетним".



Як тобі таке, Ілоне Маску?

Останній місяць літа

Ось так живеш собі спокійно: їси кавуни, засмагаєш на балконі. Аж раптом тобі кажуть, що літо добігає кінця. Безумовно, ця новина не могла залишитися поза увагою українців. Хоча, якщо згадати, що це літо 2020 року, то нехай воно вже чимшвидше минає!

Нещадний 2020-й

2020 рік вже давно охрестили апокаліптичним і з цим важко не погодитися. Масштабні лісові пожежі, повені та урагани, теракти та збиття пасажирського літака, вибухи та захоплення заручників. Ба більше, світ стоїть на порозі третьої Світової війни. Але інколи гумор здатен допомогти навіть у найскрутніших ситуаціях. Тож, як казала видатна поетеса Леся Україна "Щоб не плакать, я сміялась".

Курйоз на пляжі Берліна

На пляжі біля озера в Берліні трапився неабиякий курйоз, про який нині гудять у соцмережах. Кабан, а з ним в парі й два менші кабанята, поцупили у чоловіка особисті речі. Йому довелося ганятися за ними у "костюмі Адама".

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Ця ситуація є доволі кумедною, але давайте спробуємо пофантазувати та додати політичний контекст?

Усім гарного дня !