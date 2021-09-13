Самые смешные мемы недели: схватка Тищенко и Лероса, заявление Трампа о нокауте Байдена

В Верховной Раде нардеп Николай Тищенко вытолкал из-за парламентской трибуны своего коллегу Гео Лероса. Дональд Трамп заявил, что хочет побоксировать с Джо Байденом. Илья Кива сдал экзамен на адвоката. Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заклеил себе рот.

Украинцы не обошли эти темы и создали десятки шуток, мемов и фотожаб. Смотрите над чем смеялись люди на прошлой неделе в материале 24 канала.

К теме Трамп заявил, что нокаутирует Байдена "за секунды" на боксерском ринге: сеть взорвалась мемами

Схватка Гео Лероса и Николая Тищенко в Раде

В Верховной Раде 9 сентября Николай Тищенко вытолкал из-за парламентской трибуны Гео Лероса. Это случилось, когда Лерос выступал. Люди смеялись над поведением нардепа и создали много шуток с их фото.



Люди шутили, что Тищенко "просто в очередь стал" на трибуне / Фото Victor Bened



Шутили над фото Тищенко и Лероса, сравнивая эти "объятия" с кадрами Титаника / Фото Olena Shiyan



Люди с помощью фотошопа создавали интересные сравнения / Фото Баба і кіт



Некоторые пользователи шутили, что Лерос просился в ресторан Тищенко



Тищенко опубликовал фото, где ставит свечу в церкви и подписал, что это

за Лероса



Люди шутили с сообщения Тищенко / Фото Goni Мемасы

Заявление Трампа нокаутировать Байдена "за секунды"

Дональд Трамп ответил на вопрос, кто является его желанным соперником, если он когда-нибудь выйдет на ринг. В ответ политик заявил, что "самый простой бой" у него будет против действующего президента США Джо Байдена. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции, посвященной боксерскому поединку между чемпионами Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом. Пользователи сети активно шутили над этим и создали много мемов.



Люди шутили якобы Трамп собирается боксировать с Байденом / Фото твиттер RapTV

Пользователи публиковали, как будет выглядеть "бой" Трампа и Байдена: смотрите видео с Dana Exotic

Люди смеются над заявлением Дональда Трампа: смотрите видео Stevie

Нардеп Клочко попал в скандал

Андрей Клочко попал в скандал из-за денег и имущества. Мать нардепа от "Слуги народа" за годы депутатства своего сына стала владелицей большого количества недвижимости и даже купила авто. В данных его электронной декларации написано, что у 70-летней матери нардепа есть 14,5 миллиона гривен на ценную недвижимость, Tesla Model X 2016 года выпуска и прочее. У самого нардепа имущества якобы нет. Сам Клочко заявил, что все имущество мамы – это "дело его матери и сестры". Но люди, конечно же, вдоволь посмеялись над этим.



Люди шутили, что в собственности мамы Клочка дорогая машина / Фото GONI Мемасы



Смеялись над состоянием, которое записано на мать Клочко / Фото Victor Bened



Мать нардепа оказалась богатой женщиной / Фото Баба й кіт

Рабинович заклеил себе рот

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заклеил себе рот в эфире одного из телеканалов. Люди вдоволь смеялись над поступком политика. Кстати, он принадлежит к той же партии, что и кум Путина Виктор Медведчук.



Люди шутили над мотивацией Рабиновича заклеить рот / Фото Баба і кіт



Люди шутили, что Рабинович "сделал себе губы" / Фото Мемаграм

Кива сдал экзамен на адвоката

Илья Кива сдал экзамен на адвоката. Нардеп от ОПЗЖ сдал экзамен еще в январе 2021 года. Журналисты Bihus.Info выяснили, что информация об этом есть в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Кстати, в апреле 2021 года скандальный Кива стал кандидатом наук.



Люди писали о вероятной реакции однопартийца на действия Кивы / Фото GONI Мемасы



Пользователи смеялись над новым достижением Ильи Кивы / Фото Баба і кіт



Шутили о последствиях деятельности Кивы / Фото Баба і кіт