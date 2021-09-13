Українці не оминули ці теми та створили десятки жартів, мемів та фотожаб. Дивіться над чим сміялись люди минулого тижня у матеріалі 24 каналу.

До теми Трамп заявив, що нокаутує Байдена "за секунди" на боксерському рингу: мережа вибухнула мемами

Сутичка Гео Лероса та Миколи Тищенка у Раді

У Верховній Раді 9 вересня Микола Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни Гео Лероса. Це трапилось, коли Лерос виступав. Люди сміялись з поведінки нардепа та створили багато жартів з їхніх фото.



Люди жартували, що Тищенко "просто в чергу став" на трибуні / Фото Victor Bened



Жартували над фото Тищенка та Лероса, порівнюючи ці "обійми" з кадрами Титаніка / Фото Olena Shiyan



Люди з допомогою фотошопу створювали цікаві порівняння / Фото Баба і кіт



Деякі користувачі жартували, що Лерос просився до ресторану Тищенка



Тищенко опублікував фото, де ставить свічку в церкві та підписав, що це за Лероса



Люди жартували з допису Тищенка / Фото GONI Мемаси

Заява Трампа нокаутувати Байдена "за секунди"

Дональд Трамп відповів на запитання, хто є його бажаним суперником, якщо він колись вийде на ринг. У відповідь політик заявив, що "найпростіший бій" у нього буде проти чинного президента США Джо Байдена. Про це Трамп заявив на пресконференції, присвяченій боксерському поєдинку між чемпіонами Евандером Холіфілдом і Вітором Белфортом. Користувачі мережі активно жартували з цього та створили багато мемів.



Люди жартували, мовляв, Трамп збирається боксувати з Байденом / Фото твітер RapTV

Користувачі публікували, як виглядатиме "бій" Трампа та Байдена: дивіться відео з Dana Exotic

Люди сміються над заявою Дональда Трампа: дивіться відео Stevie

Нардеп Клочко потрапив у скандал

Андрій Клочко пострапив у скандал через гроші та майно. Мати нардепа від "Слуги народу" за роки депутатства свого сина стала власницею великої кількості нерухомості та навіть купила авто. У даних його електронної декларації написано, що у 70-річної матері нардепа є 14,5 мільйона гривень на коштовну нерухомість, Tesla Model X 2016 року випуску та інше. У самого нардепа майна нібито немає. Сам Клочко заявив, що все майно мами – це "справа його матері та сестри". Та люди, звісно ж, вдосталь посміялись над цим.



Люди жартували, що у власності мами Клочка дорога автівка / Фото GONI Мемаси



Сміялись над статками, які записані на матір Клочка / Фото Victor Bened Сміялись над статками, які записані на матір Клочка / Фото Victor Bened



Матір нардепа виявилась багатою жінкою / Фото Баба й кіт

Рабінович заклеїв собі рота

Нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович заклеїв собі рота у ефірі одного з телеканалів. Люди вдосталь сміялись над вчинком політика. До речі, він належить до тієї ж партії, що й кум Путіна Віктор Медведчук.



Люди жартували над мотивацією Рабіновича заклеїти рот/ Фото Баба і кіт



Люди жартували, що Рабінович "зробив собі губи" / Фото Мемаграм

Кива склав іспит на адвоката

Ілля Кива склав іспит на адвоката. Нардеп від ОПЗЖ склав іспит ще у січні 2021 року. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що інформація про це є в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України. До речі, у квітні 2021 року скандальний Кива став кандидатом наук. Мережа вдосталь жартувала над черговими інтелектуальними досягненнями нардепа.



Люди писали про ймовірну реакцію однопартійця на дії Киви / Фото GONI Мемаси



Користувачі сміялись з нового досягнення Іллі Киви / Фото Баба і кіт



Жартували про наслідки діяльності Киви / Фото Баба і кіт