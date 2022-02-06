Однако это не единственная тема, над которой шутили украинцы. Самые забавные фотожабы собрали журналисты 24 канала.
Важно Самые смешные мемы недели: фейсбук в украинских флажках, каски от Германии
Трухин и его лесная братва
СМИ обнародовали новые детали ДТП с Александром Трухиным. Он довольно интересным образом пытался "договориться" с полицией. А его фраза "я сейчас тихонько в лес уйду" породила много мемов.
Это был бы интересный сиквел мультфильма / Фото из фейсбука Владимира Попова
А что так можно было? / Фото "Мемаграм"
Это же было / Фото из фейсбука Владимира Попова
"Симпсоны" действительно предсказывают будущее / Фото из фейсбука Владимира Попова
Когда нет денег на чаевые / Фото Антона Ходзи
А кто же против такого "тревожного чемодана"? / Фото "Мемаграм"
Партия Притулы
Новая партия одного из бывших лидеров партии Голос и телеведущего Сергея Притулы будет называться "24 августа". В сети пофантазировали на тему того, каким мог бы быть лозунг политической силы.
Вот оно что / Фото "Мемаграм"
Путину пора в мавзолей
Во время Олимпиады-2022 в Пекине Владимир Путин выразил неуважение украинской команде. Когда наши спортсмены выходили, глава Кремли сделал вид, что задремал. Украинцы юмор не оценили и предположили, что Путин уже готовится отойти в мир иной. Ведь визуально он напоминал Ленина, который так же дремлет в мавзолее.
Слышите, как хорошо поют? / Фото "Мемаграм"
Соответствие 10 из 10 / Фото Алексея Голобуцкого
Вечная классика / Фото GroZa
Фантазии украинцев / Фото "Баба и кот"
Под чудесную песню даже уснул / Фото "Баба и кот"
У каждого в сердце Журба / Фото из фейсбука Владимира Попова
Хорошего дня!