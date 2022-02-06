Однак це не єдина тема, з якої жартували українці. Найкумедніші фотожаби зібрали журналісти 24 каналу.

Важливо Найсмішніші меми тижня: фейсбук в українських прапорцях, каски від Німеччини

Трухін і його лісова братва

ЗМІ оприлюднили нові деталі ДТП з Олександром Трухіним. Він у доволі цікавий спосіб намагався "домовитися" з поліцією. А його фраза "я зараз тихенько в ліс піду" породила багато мемів.



Це був би доволі цікавий сіквел мультфільму / Фото з фейсбуку Володимира Попова



А що так можна було? / Фото "Мемаграм"



Це ж було вже / Фото з фейсбуку Володимира Попова



"Сімпсони" дійсно передбачають майбутнє / Фото з фейсбуку Володимира Попова



Коли немає грошей на чайові / Фото Антона Ходзи



А хто ж проти такої "тривожної валізи"? / Фото "Мемаграм"

Партія Притули

Нова партія одного з колишніх лідерів партії Голос та телеведучого Сергія Притули називатиметься "24 серпня". У мережі пофантазували на тему того, яким могло б бути гасло політичної сили.



От воно що / Фото "Мемаграм"



Конкуренти наступають / Фото Івана Сінсяка Конкуренти наступають / Фото Івана Сінсяка

Путіну пора до мавзолею

Під час Олімпіади-2022 у Пекіні Володимир Путін висловив неповагу до української команди. Коли наші спортсмени виходили, очільник Кремлі вдав, що задрімав. Українці гумор не оцінили та припустили, що Путін вже готується відійти в інший світ. Адже візуально він нагадував Леніна, який так само "дрімає" у мавзолеї.



Чуєте, як гарно співають? / Фото "Мемаграм"



Відповідність 10 з 10 / Фото Олексія Голобуцького



Вічна класика / Фото GroZa



Фантазії українців / Фото "Баба і кіт"



Під чудову пісню аж заснув / Фото "Баба і кіт"



У кожного в серці Журба / Фото з фейсбуку Володимира Попова



Йой, най буде / Фото "Мемаграм" Йой, най буде / Фото "Мемаграм"

Гарного дня!