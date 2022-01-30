Попри загрозу подальшого наступу Росії, українці багато жартували в мережі щодо цього. 24 канал зібрав найактуальніші та найсмішніші меми тижня, який минає.

Читайте також Білий кіт задумався про життя та розвеселив мережу: кумедне відео

Фейсбук в українських прапорцях

На початку тижня фейсбук почав рясніти синьо-жовтими прапорцями. Українці масово прикрашали свої аватарки у цій соцмережі українськими стягами. Це набуло масштабів флешмобу. Люди відчували справжню єдність. Адже, попри відмінності, є те, що об'єднує всіх – Україна.

Користувачі фейсбуку, крім зміни аватарки, ще й активно лайкали оновлені у патріотичному дусі знімки своїх друзів. Та робили це так, що аж пальці боліли. Українські стяги на фото викликали гордість та захоплення.



Радість бачити стрічку у фейсбуці у прапорах / Фото GONI MEMES



Сум та гордість від синьо-жовтих на аватарках / Фото – Саша Подуфалов



Про прапорці думали навіть перед сном / Фото – Лев Чміль



На побачення тільки після прапорця на аві / Фото "Мемаграм"



Прапорець на аватарці викликає захоплення / Фото – ​Олена Шиян





Ба більше – боялися облав за відсутність прапорця / Фото "Мемаграм"



Ставити вподобайки прапорцям не так вже й просто / Фото з фейсбуку "Мемаграм"



Можна добряче втомитися / Фото "Мемаграм"

"Допомога" від Німеччини

Не оминули українці увагою і "допомогу" від Німеччини. У Берліні вперто виступають проти постачання Києву зброї для оборони у випадку ескалації зі сторони Москви. Там продовжують говорити про необхідність домовлятися дипломатично. Однак, на жаль, з Росією дипломатія не працює.

Днями Німеччина заявила, що зброєю не допоможе, однак готова виділити українцям 5 000 касок. "Цінність" шоломів стала приводом для мемів.



Німеччина виділить Україні 5 тисяч касок / Фото GONI MEMES



Допомога Німеччини, якої немає / Фото GONI MEMES



Шоломи від Німеччини не надто корисні / Фото Максима Щербини



Щось недобре ховається за прапором Німеччини / Друга приватна мемарня

Тривожні валізи українців

Олексій Резніков закликав українців не збирати ніяких тривожних валіз. Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові. Міністр закликав українців спати спокійно. Однак сигнал до мозку вже пішов, тому питання, що ж потрібно мати на випадок "завтра війна", все ж виникало у людей і навіть у домашніх улюбленців.



Тривожні валізки людей і котиків / Фото "Мемаграм"



У когось тривожна валіза така / Фото – Василь Лютий



Перед сном теж думали про валізки / Фото – Дмитро Коваленко



Тунець – у тактичний рюкзак / Фото "Мемаграм"

Мрії Путіна про "уряд Мураєв"

У Великій Британії заявили, що у Кремля є план поставити в Україні проросійське керівництво. Британці навіть назвали ім'я "кандидата", якого росіяни хочуть бачити на чолі України. Це – проросійський екснардеп та власник телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв. У цьому уряді у Володимира Путіна також бачать першого ексвіцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього прем'єра Миколу Азарова.

У міністерстві закордонних справ Росії у відповідь назвали все дезінформацією та чомусь закликали британців вчити історію монголо-татарського іга.

Та, на жаль для Кремля і на щастя для України, українці ніколи не допустять такого уряду при владі.



Уряд, про який мріє Путін, але якого ніколи не буде в Україні / Фото "Кіт і Баба"



Путін побачив щось у Мураєву / Фото – Сергій Іванов



Мураєв з його поглядами все ще на волі / "Марічка і світ"



Однак проросійському персонажу можна розраховувати лише на одне / Фото "Мемаграм"

І на завершення – Москві до уваги...



Мрії Путіна та Мураєва ніколи не здійсняться / Фото "Мемаграм"