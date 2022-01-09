Самые смешные мемы недели: Украина колядует, последствия праздников, все эксперты из Казахстана

В Украине – в разгаре рождественские праздники, поэтому во время выходных в сети нашли немало поводов для шуток. Большинство мемов связаны именно с праздничной тематикой – колядованием, застольем, а также их последствиями. Не обошлось и без политики.

24 канал попытался собрать самые смешные мемы. Предлагаем ознакомиться с тем, над чем шутили в сети в течение недели.

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Поколядовал – стал миллионером

Рождественские праздники – неплохой способ заработать, особенно для тех, кто на настоящую работу из-за возраста ходить не может. Ребята, изучив новую колядку и стишок для поздравления, штурмуют дома родственников, соседей и не только. Продолжительность таких заработков – всего несколько дней, а вот "зарплата" – значительная: может хватить не только на игрушки мечты, но и на новый телефон или велосипед.

Пока одни больше всего хотят заработать, есть и те, кто хочет сэкономить. Именно поэтому еще одной актуальной темой для мемов стало то, как по шпионским методом сделать так, чтобы ваш дом колядники обошли.

Рождественский способ заработка / Изображение Александра Морозова

Рецепт успеха / Мем Оксаны Федорец

Коляда в новых условиях / Изображение Владимира Попова

Вертеп и колядники порой приходят не вовремя / Изображение "Бесстыдники International"

Рождественская хитрость / Изображение "Другої приватної мемарні"

Рождество было под дождем / Изображения "Другої приватної мемарні"

Колядуют все / Изображения GONI Мемасы

Колядников тоже бывает многовато / Изображение Goni Мемасы

Колядовать можно везде / Изображения "Баба і кіт"

Колядники под прикрытием / Изображение "Другої приватної мемарні"

Задача максимум / Изображение "Другої приватної мемарні"

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Последствия застолья

От оливье – до кутьи и голубцов: выдержать больше недели празднований сможет не каждый украинец, а точнее – не каждый желудок. До праздников пробовать блюда – нельзя, а вот во время и после праздников их нужно доесть все. Хорошее настроение может испортить только одно – праздники приближаются к концу, а на работу возвращаться все-таки придется.

Неделя праздников "бьет" по фигуре / Изображение "Мемаграм"

До лета еще далеко - можно себе позволить / Изображение"Мемаграм"

Главное – попробовать все блюда / Изображения "Мемаграм"

Надо обязательно все доесть / Изображение Александра Бабака

Задача – пережить праздники / Изображения GONI Мемасы

Самое трудное после праздников – работать / Изображения GONI Мемасы

На работу не хочется / Изображения GONI Мемасы

Праздничные обещания нужно выполнять / Изображения "Баби і кіт"

Эксперты по Казахстану

В Казахстане всю неделю бушевали масштабные протесты. Во время и после демонстраций, которые "зачищали" силовики, погибли более 150 человек, ранения получили сотни. Тема, конечно, – не для шуток, однако количество "диванных экспертов" по ситуации поразило.

Также пользователи мемов не обошли вниманием то, что в попытку революции в Казахстане, как всегда, вмешалась Россия. Государство-агрессор без того, чтобы прислать своих "зеленых человечков" не может.

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Следующая возможная теория от Путина / Изображение GONI Мемасы

Враг врага – наш друг / Изображение "Баби і кіт"

Одной Украиной не ограничился / Изображение "Мемаграм"

Экспертов будет не счесть / Изображение Александра Грехова

Актуальное обещание / Изображение "Мемаграм"

Компетентности нет недостатка / Изображения "Мемаграм"