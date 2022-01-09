Самые смешные мемы недели: Украина колядует, последствия праздников, все эксперты из Казахстана
Источник:24 канал
В Украине – в разгаре рождественские праздники, поэтому во время выходных в сети нашли немало поводов для шуток. Большинство мемов связаны именно с праздничной тематикой – колядованием, застольем, а также их последствиями. Не обошлось и без политики.
24 канал попытался собрать самые смешные мемы. Предлагаем ознакомиться с тем, над чем шутили в сети в течение недели.
К теме Итоги года: 2021-й в мемах
Поколядовал – стал миллионером
Рождественские праздники – неплохой способ заработать, особенно для тех, кто на настоящую работу из-за возраста ходить не может. Ребята, изучив новую колядку и стишок для поздравления, штурмуют дома родственников, соседей и не только. Продолжительность таких заработков – всего несколько дней, а вот "зарплата" – значительная: может хватить не только на игрушки мечты, но и на новый телефон или велосипед.
Пока одни больше всего хотят заработать, есть и те, кто хочет сэкономить. Именно поэтому еще одной актуальной темой для мемов стало то, как по шпионским методом сделать так, чтобы ваш дом колядники обошли.
Рождественский способ заработка / Изображение Александра Морозова
Рецепт успеха / Мем Оксаны Федорец
Коляда в новых условиях / Изображение Владимира Попова
Вертеп и колядники порой приходят не вовремя / Изображение "Бесстыдники International"
Рождественская хитрость / Изображение "Другої приватної мемарні"
Рождество было под дождем / Изображения "Другої приватної мемарні"
Колядуют все / Изображения GONI Мемасы
Колядников тоже бывает многовато / Изображение Goni Мемасы
Колядовать можно везде / Изображения "Баба і кіт"
Колядники под прикрытием / Изображение "Другої приватної мемарні"
Задача максимум / Изображение "Другої приватної мемарні"
Актуально За 15 тысяч километров от дома: как украинские полярники празднуют Рождество в Антарктиде
Последствия застолья
От оливье – до кутьи и голубцов: выдержать больше недели празднований сможет не каждый украинец, а точнее – не каждый желудок. До праздников пробовать блюда – нельзя, а вот во время и после праздников их нужно доесть все. Хорошее настроение может испортить только одно – праздники приближаются к концу, а на работу возвращаться все-таки придется.
Неделя праздников "бьет" по фигуре / Изображение "Мемаграм"
До лета еще далеко - можно себе позволить / Изображение"Мемаграм"
Главное – попробовать все блюда / Изображения "Мемаграм"
Надо обязательно все доесть / Изображение Александра Бабака
Задача – пережить праздники / Изображения GONI Мемасы
Самое трудное после праздников – работать / Изображения GONI Мемасы
На работу не хочется / Изображения GONI Мемасы
Праздничные обещания нужно выполнять / Изображения "Баби і кіт"
Эксперты по Казахстану
В Казахстане всю неделю бушевали масштабные протесты. Во время и после демонстраций, которые "зачищали" силовики, погибли более 150 человек, ранения получили сотни. Тема, конечно, – не для шуток, однако количество "диванных экспертов" по ситуации поразило.
Также пользователи мемов не обошли вниманием то, что в попытку революции в Казахстане, как всегда, вмешалась Россия. Государство-агрессор без того, чтобы прислать своих "зеленых человечков" не может.
Стоит прочитать Россия продолжает массово перебрасывать своих военных в Казахстан: показали видео
Следующая возможная теория от Путина / Изображение GONI Мемасы
Враг врага – наш друг / Изображение "Баби і кіт"
Одной Украиной не ограничился / Изображение "Мемаграм"
Экспертов будет не счесть / Изображение Александра Грехова
Актуальное обещание / Изображение "Мемаграм"
Компетентности нет недостатка / Изображения "Мемаграм"