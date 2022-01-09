24 канал спробував зібрати найсмішніші меми. Пропонуємо ознайомитись з тим, над чим жартували у мережі протягом тижня.

До теми Підсумки року: 2021-й в мемах

Поколядував – став мільйонером

Різдвяні свята – непоганий спосіб заробити, особливо для тих, хто на справжню роботу через вік ходити не може. Дітлахи, вивчивши нову колядку та віршик для віншування, штурмують будинки родичів, сусідів та не тільки. Тривалість таких заробітків – лише кілька днів, а от "зарплатня" – значна: може вистачити не лише на іграшки мрії, а й на новий телефон чи велосипед.

Поки одні понад все хочуть заробити, є й ті, хто хоче зекономити. Саме тому ще однією актуальною темою для мемів стало те, як за шпигунськими методами зробити так, щоб вашу домівку колядники оминули.

меми тижняРіздвяний спосіб заробітку / Зображення Олександра Морозова

меми тижняРецепт успіху / Мем Оксани Федорець

меми тижняКоляда в нових умовах / Зображення Володимира Попова

меми тижняВертеп та колядники часом приходять невчасно / Зображення "Безсоромники International"

меми тижняРіздвяна хитрість / Зображення "Другої приватної мемарні"

меми тижняРіздво було під дощем / Зображення "Другої приватної мемарні"

меми тижняКолядують всі / Зображення GONI Мемаси

меми тижняКолядників теж буває забагато / Зображення GONI Мемаси

меми тижняКолядувати можна скрізь / Зображення "Баба і кіт"

меми тижняКолядники під прикриттям / Зображення "Другої приватної мемарні"

меми тижняЗавдання максимум / Зображення "Другої приватної мемарні"

Актуально За 15 тисяч кілометрів від дому: як українські полярники святкують Різдво в Антарктиді

Наслідки застілля

Від олів'є – до куті та голубців: витримати більше ніж тиждень святкувань зможе не кожен українець, а точніше – не кожен шлунок. До свят куштувати страви – не можна, а от під час та після свят їх потрібно доїсти всі. Гарний настрій може зіпсувати лише одне – свята наближаються до кінця, а на роботу повертатись таки доведеться.

меми тижняТиждень свят "б'є" по фігурі / Зображення "Мемаграм"

меми тижняДо літа ще далеко – можна собі дозволити / Зображення"Мемаграм"

меми тижняГоловне – спробувати усі страви / Зображення "Мемаграм"

меми тижняТреба обов'язково все доїсти / Зображення Олександра Бабака

меми тижняЗавдання – пережити свята / Зображення GONI Мемаси

меми тижняНайважче після свят – працювати / Зображення GONI Мемаси

меми тижняНа роботу не хочеться / Зображення GONI Мемаси

меми тижняСвяткові обіцянки треба виконувати / Зображення "Баби і кіт"

Експерти по Казахстану

У Казахстані весь тиждень вирували масштабні протести. Під час та після демонстрацій, які "зачищали" силовики, загинули понад 150 людей, поранення отримали сотні. Тема, звісно, – не для жартів, проте кількість "диванних експертів" з ситуації вразила.

Також користувачі мемів не оминули увагою те, що в спробу революції у Казахстані, як завжди, втрутилась Росія. Держава-агресорка без того, аби надіслати своїх "зелених чоловічків" не може.

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меми тижня

Наступна можлива теорія від Путіна / Зображення GONI Мемаси

меми тижня

Ворог ворога – наш друг / Зображення "Баби і кіт"

меми тижняОднією Україною не обмежився / Зображення "Мемаграм"

меми тижняЕкспертів буде не злічити / Зображення Олександра Грехова

меми тижняАктуальна обіцянка / Зображення "Мемаграм"

меми тижняКомпетентності не бракує / Зображення "Мемаграм"