24 канал собрал смешные мемы и фотожабы, которые создали украинцы на этой неделе.

Интересно Самые смешные мемы недели: украинцы ждут "госпереворота", а кот Степан рекламирует Valentino

Запрет пластиковых пакетов

С 10 декабря в Украине начали действовать нормы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов. Однако украинцам не страшны никакие запреты, ведь у каждого из нас пакет с пакетами. Как раз на такой случай.

К слову, некоторые украинцы отличаются своей изобретательностью. Чтобы упаковать продукты в почти одноразовый пакет, но не платить за него, люди догадались использовать одноразовые перчатки. Они пока бесплатные.



Что не сделаешь, чтобы не платить / Фото "Мемаграм"

Когда не взял пакет из дома / Фото "Мемаграм"

Пришло время пакета с пакетами / Фото GONI Мемасы

Новая реальность / Фото "Мемаграм"

Переговоры Байдена и Путина и напряжение на украинской границе

Внимание всего международного сообщества было приковано к переговорам лидера США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Особенно внимательно следили за ними украинцы. Традиционно свое отношение к ситуации они выражали в мемах.



Как переговоры видят украинцы / Фото "Мемаграм"

А почему бы и нет? / Фото GONI Мемасы



Реакция украинских бойцов / Фото "Баба і кіт"

Имеем то, что имеем / Фото GONI Мемаси



Хм, а было бы неплохо / Фото GONI Мемасы

Несанкционированные атаки на елки

Уже скоро большинство украинских домов украсят живые или искусственные елки. Они засияют сотнями огоньков и будут сверкать мишурой. Шары и другие елочные украшения добавят шарм и незабываемую атмосферу праздника.

Украшая новогодние деревья, не забудьте, что котики тоже хотят приобщиться к этому процессу. Если они завалят елку, то, возможно, шарик просто не гармонировал там? В любом случае – не ругайте любимцев. Просто прибейте елку к потолку.



Или украсьте только верхушку елки / Фото 24 канала

Хорошая отмазка/ Фото из твиттера Esmi



Неплохая цель / Фото "Баба і кіт"



Владельцы котов поймут/ Фото "Баба і кіт"



Ох, уж эти лапки / Фото "Баба і кіт"



Как чувствует себя кот, когда опрокидывает елку / Фото 24 канала​

Хорошего дня!