24 канал собрал смешные мемы и фотожабы, которые создали украинцы на этой неделе.
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Запрет пластиковых пакетов
С 10 декабря в Украине начали действовать нормы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов. Однако украинцам не страшны никакие запреты, ведь у каждого из нас пакет с пакетами. Как раз на такой случай.
К слову, некоторые украинцы отличаются своей изобретательностью. Чтобы упаковать продукты в почти одноразовый пакет, но не платить за него, люди догадались использовать одноразовые перчатки. Они пока бесплатные.
Что не сделаешь, чтобы не платить / Фото "Мемаграм"
Когда не взял пакет из дома / Фото "Мемаграм"
Пришло время пакета с пакетами / Фото GONI Мемасы
Новая реальность / Фото "Мемаграм"
Переговоры Байдена и Путина и напряжение на украинской границе
Внимание всего международного сообщества было приковано к переговорам лидера США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Особенно внимательно следили за ними украинцы. Традиционно свое отношение к ситуации они выражали в мемах.
Как переговоры видят украинцы / Фото "Мемаграм"
А почему бы и нет? / Фото GONI Мемасы
Реакция украинских бойцов / Фото "Баба і кіт"
Имеем то, что имеем / Фото GONI Мемаси
Хм, а было бы неплохо / Фото GONI Мемасы
Несанкционированные атаки на елки
Уже скоро большинство украинских домов украсят живые или искусственные елки. Они засияют сотнями огоньков и будут сверкать мишурой. Шары и другие елочные украшения добавят шарм и незабываемую атмосферу праздника.
Украшая новогодние деревья, не забудьте, что котики тоже хотят приобщиться к этому процессу. Если они завалят елку, то, возможно, шарик просто не гармонировал там? В любом случае – не ругайте любимцев. Просто прибейте елку к потолку.
Или украсьте только верхушку елки / Фото 24 канала
Хорошая отмазка/ Фото из твиттера Esmi
Неплохая цель / Фото "Баба і кіт"
Владельцы котов поймут/ Фото "Баба і кіт"
Ох, уж эти лапки / Фото "Баба і кіт"
Как чувствует себя кот, когда опрокидывает елку / Фото 24 канала
Хорошего дня!