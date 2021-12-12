24 канал зібрав смішні меми та фотожаби, які створили українці цього тижня.

Цікаво Найсмішніші меми тижня: українці чекають "держперевороту", а кіт Степан рекламує Valentino

Заборона пластикових пакетів

Від 10 грудня в Україні почали діяти норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Однак українцям не страшні жодні заборони, адже у кожного з нас є пакет з пакетами. Якраз на такий випадок.

До слова деякі українці відрізняються своєю вигадливістю. Щоб запакувати продукти в майже одноразовий пакет, але не платити за нього, люди здогадалися використовувати одноразові рукавиці. Вони наразі безкоштовні.



Що не зробиш, щоб не платити / Фото "Мемаграм"



Коли не взяв пакет з дому / Фото "Мемаграм"



Настав час пакета з пакетами / Фото GONI Мемаси



Нова реальність / Фото "Мемаграм"

Переговори Байдена та Путіна та напруження на українському кордоні

Увага всієї міжнародної спільноти була прикута до перемовин лідера США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Особливо уважно за ними стежили українці. Традиційно своє ставлення до ситуації вони висловлювали у мемах.



Як перемовини бачать українці / Фото "Мемаграм"



А чому б і ні? / Фото GONI Мемаси



Реакція українських бійців / Фото "Баба і кіт"



Маємо те, що маємо / Фото GONI Мемаси



Хм, а було б непогано / Фото GONI Мемаси

Несанкціоновані атаки на ялинки

Вже незабаром більшість українських осель прикрасять живі чи штучні ялинки. Вони засяють сотнями вогників та відблискуватимуть мішурою. Кулі та інші ялинкові прикраси додадуть шарму та незабутньої атмосфери свята.

Прикрашаючі новорічні дерева, не забудьте, що котики теж хочуть долучитися до цього процесу. Якщо вони завалять ялинку, то, можливо, кулька просто не гармоніювала там? У будь-якому разі – не сваріть улюбленців. Просто прибийте ялинку до стелі.



Або прикрасьте лише верхівку ялинки / Фото 24 каналу



Хороша відмазка / Фото з твітеру Esmi



Непогана ціль / Фото "Баба і кіт"



Власники котів зрозуміють / Фото "Баба і кіт"



Ох, вже ці лапки / Фото "Баба і кіт"



Як відчуває себе кіт, коли скидає ялинку / Фото 24 каналу

Гарного дня!