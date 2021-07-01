Самые влиятельные нардепы Рады: кто в тройке лидеров

В тройке самых влиятельных народных депутатов оказались сразу 3 представителя партии "Слуга народа". У них больше всего контактов и влияния среди всех нардепов.

Специалисты отмечают, что именно с этими нардепами выгоднее всего сотрудничать. Они эффективнее всего протягивают законопроекты.

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Самые влиятельные парламентарии

Галина Третьякова – председатель комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов,

– председатель комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, Андрей Клочко – председатель комитета государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,

– председатель комитета государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Александр Корниенко – председатель партии "Слуга народа".

Они набрали наибольшие степени центральности – по суммарному количеству связей, посредничеству, центральной близости и популярности.

Самый быстрый влияние: кто дальше в списке

Евгения Кравчук,

Никита Потураев,

Павел Фролов,

Дмитрий Любота,

Андрей Мотовиловец,

Лариса Билозир,

Вячеслав Медяник,

Виктория Кинзбурская

В рейтинге самых популярных нардепов Медяника заменил Сергей Гривко.

Как сотрудничают нардепы

Чаще всего сотрудничали между собой парламентарии медицинского комитета и Комитета по вопросам местного самоуправления – они имеют 21 совместно поданный закон.

Среди представителей медкомитета самые тесные связи у "слуг" Оксаны Дмитриевой, Михаила Радуцкого и Максима Перебийноса, Виктории Вагнер и Лады Булах.