Самые влиятельные нардепы Рады: кто в тройке лидеров
Источник:"Чесно"
В тройке самых влиятельных народных депутатов оказались сразу 3 представителя партии "Слуга народа". У них больше всего контактов и влияния среди всех нардепов.
Специалисты отмечают, что именно с этими нардепами выгоднее всего сотрудничать. Они эффективнее всего протягивают законопроекты.
Читайте также Больше, чем годовая зарплата: нардеп Лабунская планирует отпуск за более 750 тысяч – СМИ
Самые влиятельные парламентарии
- Галина Третьякова – председатель комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов,
- Андрей Клочко – председатель комитета государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,
- Александр Корниенко – председатель партии "Слуга народа".
Они набрали наибольшие степени центральности – по суммарному количеству связей, посредничеству, центральной близости и популярности.
Самый быстрый влияние: кто дальше в списке
- Евгения Кравчук,
- Никита Потураев,
- Павел Фролов,
- Дмитрий Любота,
- Андрей Мотовиловец,
- Лариса Билозир,
- Вячеслав Медяник,
- Виктория Кинзбурская
В рейтинге самых популярных нардепов Медяника заменил Сергей Гривко.
Как сотрудничают нардепы
Чаще всего сотрудничали между собой парламентарии медицинского комитета и Комитета по вопросам местного самоуправления – они имеют 21 совместно поданный закон.
Среди представителей медкомитета самые тесные связи у "слуг" Оксаны Дмитриевой, Михаила Радуцкого и Максима Перебийноса, Виктории Вагнер и Лады Булах.