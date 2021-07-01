Фахівці зазначають, що саме з цими нардепами найвигідніше співпрацювати. Вони найефективніше протягують законопроєкти.

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Найвпливовіші парламентарі

  • Галина Третякова – голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів,
  • Андрій Клочко – голова комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,
  • Олександр Корнієнко – голова партії "Слуга народу".

Вони набрали найбільші міри центральності – за сумарною кількістю зв'язків, посередництвом, центральною близькістю та популярністю.

Найшвидший вплив: хто далі у списку

  • Євгенія Кравчук,
  • Микита Потураєв,
  • Павло Фролов,
  • Дмитро Любота,
  • Андрій Мотовиловець,
  • Лариса Білозір,
  • В'ячеслав Медяник,
  • Вікторія Кінзбурська

У рейтингу найпопулярніших нардепів Медяника замінив Сергій Гривко.

Як співпрацюють нардепи

Найчастіше співпрацювали між собою парламентарі медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування – вони мають 21 спільно поданий закон.

Серед представників медкомітету найтісніші зв'язки у "слуг" Оксани Дмитрієвої, Михайла Радуцького і Максима Перебийноса, Вікторії Вагнєр і Лади Булах.