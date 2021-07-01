Фахівці зазначають, що саме з цими нардепами найвигідніше співпрацювати. Вони найефективніше протягують законопроєкти.
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Найвпливовіші парламентарі
- Галина Третякова – голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів,
- Андрій Клочко – голова комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,
- Олександр Корнієнко – голова партії "Слуга народу".
Вони набрали найбільші міри центральності – за сумарною кількістю зв'язків, посередництвом, центральною близькістю та популярністю.
Найшвидший вплив: хто далі у списку
- Євгенія Кравчук,
- Микита Потураєв,
- Павло Фролов,
- Дмитро Любота,
- Андрій Мотовиловець,
- Лариса Білозір,
- В'ячеслав Медяник,
- Вікторія Кінзбурська
У рейтингу найпопулярніших нардепів Медяника замінив Сергій Гривко.
Як співпрацюють нардепи
Найчастіше співпрацювали між собою парламентарі медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування – вони мають 21 спільно поданий закон.
Серед представників медкомітету найтісніші зв'язки у "слуг" Оксани Дмитрієвої, Михайла Радуцького і Максима Перебийноса, Вікторії Вагнєр і Лади Булах.