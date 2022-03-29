Самые высокие небоскребы в Латвии Z-Towers сменили название

Самые высокие здания в Латвии сменили название с Z-Towers на Zunda Towers. Решение было принято из-за пропагандистского символизма буквы Z.

Хотя буквой Z компания хотела подчеркнуть расположение небоскребов, название решили сменить. Об этом сообщили 28 марта.

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В латинском алфавите 26 букв и буквой Z в названии мы хотели подчеркнуть расположение проекта у канала Зундс. Очень жаль, что существующий в Риге уже более 10 лет известный проект может быть ассоциативно связан с символом военной (российской – 24 канал) пропаганды,

– пояснил коммерческий директор Towers Construction Management.

Известно, что комплекс Zunda Towers имеет две круглые башни, каждая высотой 30 этажей. Общее количество квартир – 341.

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