Хоч літерою Z компанія хотіла підкреслити розташування хмарочосів, назву вирішили змінити. Про це повідомили 28 березня.

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У латинському алфавіті 26 літер, і літерою Z у назві ми хотіли підкреслити розташування проєкту біля каналу Зундс. Дуже шкода, що відомий проєкт, що існує в Ризі вже понад 10 років, може бути асоціативно пов'язаний із символом військової (російської – 24 канал) пропаганди,

– пояснив комерційний директор Towers Construction Management.

Відомо, що комплекс Zunda Towers має дві круглі башти, кожна заввишки 30 поверхів. Загальна кількість квартир – 341.

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