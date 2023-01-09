Самые жаркие выходные с 24 февраля в Мелитополе: мэр рассказал о последствиях для оккупантов

В Мелитополе на выходных было очень горячо и громко – оккупанты лишились двух военных баз, где были размещены боекомплекты.

Мэр города Иван Фёдоров рассказал в эфире телемарафона детали. В частности, о том, что по словам очевидцев, это были самые громкие взрывы с 24 февраля в Мелитополе.

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По его словам, взрывы произошли на двух предприятиях, которые оккупанты переоборудовали под свои военные базы: на государственном "Гидромарше" и предприятии, расположенном рядом, – "Мелитополь компрессор".

На базе этих двух предприятий россияне разместили склады боеприпасов. В ночь с субботы на воскресенье по этим базам произошли попадания. По словам жителей, столь мощных взрывов не было с 24 февраля. Детонация продолжалась до 6 утра. Продолжение фейерверка было 1 часа дня в воскресенье и россияне поняли, что их военной базы со складами – нет,

– рассказал Иван Федоров.

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По поводу того, сколько оккупантов было ликвидировано во время попаданий, мэр заметил, что в настоящее время этого точно неизвестно.

"В больницу привези по меньшей мере 10 российских солдат, сколько отвезли в морг – неизвестно", – добавил Федоров.

Он напомнил, что по данным Генштаба, на Запорожском направлении еженедельно Силы обороны уничтожают тысячи оккупантов и десятки военных баз.

"Спать спокойно оккупанты не смогут"

Руководитель Объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин тоже прокомментировал взрывы в Мелитополе, отметив, что говорить о потерях врага в результате этих событий еще рано.

Говорить о каких-то потерях еще рано. В любом случае, оккупанты не смогут никогда спокойно спать, жить и ходить по нашей земле,

– подчеркнул Ерин.

По его словам, оккупанты на Запорожском направлении готовятся к наступлению Сил обороны с возможным своим контрнаступлением.

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