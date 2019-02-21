Самые горячие сутки на Донбассе: комментарии украинских защитников

19 февраля пророссийские боевики выпустили по украинским армейцам почти 400 снарядов и мин, что почти втрое больше, чем в предыдущие сутки.

Кроме количества обстрелов увеличились и калибры оружия, которое применяют оккупанты.

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Вероятно, что враги стреляли из пушки "Гиацинт Б", запрещенной Минскими договоренностями.



На Донбассе– десятки таких пушечных воронок



19 февраля – горячая сутки на Донбассе от начала 2019 года

"Может пытаются так "зубы показать". Думают, что они здесь хозяева. Не выйдет у них ничего", – заверил "Болгарин", военнослужащий ВСУ.

В его подразделении служит много опытных бойцов. Один из них, Николай, воевал и под Донецком и под Горловкой в 2016-2016 годах, поэтому имеет с чем сравнивать.

Раньше, конечно, тоже были такие прилеты. Но, вообще, сейчас здесь намного спокойнее, чем в 2015 году,

– подчеркнул он.

А вот его собрат "Болгарин" под Донецком ориентируется даже лучше, чем в родной Одесской области. "Авдеевка, Марьинка, Опытное, шахта "Бутовка", Пески, Каменка. Покидало меня немного", – рассказал солдат.

И добавил, что никакая эскалация ни его, ни собратьев не испугают.