Самые горячие сутки на Донбассе: комментарии украинских защитников
19 февраля пророссийские боевики выпустили по украинским армейцам почти 400 снарядов и мин, что почти втрое больше, чем в предыдущие сутки.
Кроме количества обстрелов увеличились и калибры оружия, которое применяют оккупанты.
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Вероятно, что враги стреляли из пушки "Гиацинт Б", запрещенной Минскими договоренностями.
На Донбассе– десятки таких пушечных воронок
19 февраля – горячая сутки на Донбассе от начала 2019 года
"Может пытаются так "зубы показать". Думают, что они здесь хозяева. Не выйдет у них ничего", – заверил "Болгарин", военнослужащий ВСУ.
В его подразделении служит много опытных бойцов. Один из них, Николай, воевал и под Донецком и под Горловкой в 2016-2016 годах, поэтому имеет с чем сравнивать.
Раньше, конечно, тоже были такие прилеты. Но, вообще, сейчас здесь намного спокойнее, чем в 2015 году,
– подчеркнул он.
А вот его собрат "Болгарин" под Донецком ориентируется даже лучше, чем в родной Одесской области. "Авдеевка, Марьинка, Опытное, шахта "Бутовка", Пески, Каменка. Покидало меня немного", – рассказал солдат.
И добавил, что никакая эскалация ни его, ни собратьев не испугают.
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