Найгарячіша доба на Донбасі: коментарі українських захисників

19 лютого проросійські бойовики випустили по українських армійцях майже 400 снарядів та мін, що майже втричі більше, ніж попередньої доби.

Окрім кількості обстрілів збільшилися й калібри зброї, яку застосовують окупанти.

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Ймовірно, що вороги стріляли із гармати "Гіацинт Б", забороненої Мінськими домовленостями.



На Донбасі – десятки таких гарматних вирв



19 лютого – найгарячіша доба на Донбасі від початку 2019 року

"Може намагаються так "зуби показати". Думають, що вони тут хазяїни. Не вийде у них нічого", – запевнив "Болгарин", військовослужбовець ЗСУ.

У його підрозділі служить багато досвідчених бійців. Один з них, Микола, воював й під Донецьком, й під Горлівкою у 2016-2016 роках, тож має із чим порівнювати.

Раніше, звісно, теж були такі прильоти. Але, взагалі, зараз тут набагато спокійніше, ніж у 2015 році,

– наголосив він.

А от його побратим "Болгарин" під Донецьком орієнтується навіть краще, ніж на рідній Одещині. "Авдіївка, Мар'їнка, Опитне, шахта "Бутівка", Піски, Кам'янка. Покидало мене трохи", – розповів солдат.



Й додав, що ніяка ескалація ні його, ні побратимів не злякають.

