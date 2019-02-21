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      Найгарячіша доба на Донбасі: коментарі українських захисників

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      19 лютого проросійські бойовики випустили по українських армійцях майже 400 снарядів та мін, що майже втричі більше, ніж попередньої доби.

      Окрім кількості обстрілів збільшилися й калібри зброї, яку застосовують окупанти. 

      Читайте також: Українським полоненим прострілювали ноги та ламали кістки: ГПУ склала підозру екс-ватажку "ДНР"

      Ймовірно, що вороги стріляли із гармати "Гіацинт Б", забороненої Мінськими домовленостями.

      Війна на Донбасі
      На Донбасі – десятки таких гарматних вирв 

      Війна на Донбасі
      19 лютого – найгарячіша доба на Донбасі від початку 2019 року

      "Може намагаються так "зуби показати". Думають, що вони тут хазяїни. Не вийде у них нічого", – запевнив "Болгарин", військовослужбовець ЗСУ.

      У його підрозділі служить багато досвідчених бійців. Один з них, Микола, воював й під Донецьком, й під Горлівкою у 2016-2016 роках, тож має із чим порівнювати.

      Раніше, звісно, теж були такі прильоти. Але, взагалі, зараз тут набагато спокійніше, ніж у 2015 році,
      – наголосив він.

      А от його побратим "Болгарин" під Донецьком орієнтується навіть краще, ніж на рідній Одещині. "Авдіївка, Мар'їнка, Опитне, шахта "Бутівка", Піски, Кам'янка. Покидало мене трохи", – розповів солдат.

      Й додав, що ніяка ескалація ні його, ні побратимів не злякають.
       

      blog_ava
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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