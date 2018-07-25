Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось

Смертельное ДТП в Киеве, совершено 23-летним Кириллом Островским, в результате чего погибла десятилетняя девочка, вновь поставило вопрос об усилении ответственности нарушителей правил дорожного движения. Особенно так называемых мажоров, которые в основном избегают наказания.

24 канал собрал случаи громких смертельных ДТП и выяснил, были ли наказаны виновные.

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Сергей Калиновский

Дело Калиновского до сих пор не завершено

Одно из первых резонансных ДТП с участием мажоров, которое и до сих пор не завершено. Пасынок известного олигарха Дмитрия Фирташа 30 мая 2007 года на спортивном BMW на огромной скорости протаранил "Жигули" на бульваре Шевченко в Киеве. В результате аварии погибли два человека – военный, который находился в припаркованном авто, и девушка, которая сидела рядом с самим Калиновским. Калиновского положили в частную клинику "лечиться" после ДТП, откуда он сбежал. Был объявлен в международный розыск. Хотя позже вернулся, развлекался в Киеве и выкладывал фотографии в соцсети.

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29 сентября 2015 года в Дарницком районе Киева Калиновский был задержан патрульной полицией за вождение в нетрезвом состоянии.

В ноябре 2017 года Шевченковский районный суд в Киеве суд отпустил Сергея Калиновского под домашний арест.

Станислав Толстошеев

В Толстошеева неожиданно обнаружили эпилепсию

9 января 2017 года в Киеве внедорожник Mercedes 21-летнего Станислава Толстошеева, который является сыном известного бизнесмена, врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина.

15 января суд избрал Толстошееву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тысяч гривен. Защита стала настаивать на проведении экспертизы, мотивируя тем, что у Толстошеева случился приступ эпилепсии. Хотя до того о такой болезни никто из его знакомых не знал.

Впрочем, выводы экспертиз показали, что Станислав Толстошеев во время аварии не контролировал себя из-за приступа эпилепсии. Толстошеева признали невменяемым.

Елена Зайцева

Зайцевой просят домашний арест

18 октября 2017 года в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате аварии на месте погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу. Зайцева – приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа – Тайфун". Сегодня он является председателем правления и генеральным директором Чао "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. В 2012 году Зайцев удостоился Государственной премии в области науки и техники.

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Экспертиза обнаружила у Зайцевой наличие опиатов. 5 июня в суде свидетель со стороны защиты, медэксперт Александр Чубенко, который исследовал мочу Зайцевой, заявил, что при повторном исследовании наличие или отсутствие опиатов невозможно было подтвердить из-за недостатка биоматериалов. Врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первичный осмотр Зайцевой после ДТП, загадочно исчезла.

24 июля в Харькове состоялось очередное заседание по делу резонансной аварии, в которой погибли шесть человек в 2017 году. Для задержанной харьковчанки Елены Зайцевой просили домашний арест вместо СИЗО. Пока эту просьбу не удовлетворили и суд оставил Зайцеву и Дронова в СИЗО еще на два месяца.

Кирилл Островский

Кирилл Островский пытался скрыться с места ДТП

Вечером 24 июля 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet – на автомобиле Hummer поехал на красный свет и сбил девочку на пешеходном переходе. Это произошло в Киеве возле метро Дорогожичи. После этого мужчина пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители. Все это происходило на глазах матери девочки. Авто нарушителя имеет так называемые VIP-номера – АІ8888.

Островского доставили в Киевской городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас Кириллу Островскому объявлено о подозрении и он взят под стражу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

При этом, по словам народного депутата Игоря Мосийчука, к нему поступают десятки телефонных звонков с просьбой ничего не писать о смертельном ДТП.

Звонят и пишут, пишут и звонят, потому что одни с убийцей в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, а третьи просто хорошо знакомы и все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить, кто виноват в этом ДТП. Дошло до того, что по этому поводу даже позвонили несколько коллег народных депутатов. Они, правда, отметили, что убийца должен ответить по закону, но тоже просили не писать ничего про этот случай,

– говорится в сообщении Мосійчукана Facebook.

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