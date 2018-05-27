Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры

Прошедшая неделя была насыщена событиями, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Пользователи просто не могли не оценить новых выдвиженцев на пост Президента Украины, ведь с каждой неделей количество кандидатов увеличивается интересными и неожиданными лицами. Россия готовится принимать Чемпионат мира по футболу-2018, и в сети все чаще стали появляться "неоднозначные" русские сувениры.

"Идеальный кандидат" в Президенты Украины

Слава Бобуленский – так назвали идеального кандидата на пост президента Украины. Даже больше! Пользователи соцсетей изобразили его собирательный образ. Идеальный кандидат на выборах президента Украины должен быть похожим одновременно на певца Иво Бобула, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

В комментариях пользователи сети бурно отреагировали на этот пост журналиста и даже начали предлагать свои варианты "идеального кандидата" на президентские выборы.

В частности, пользователи "добавили" к предыдущей картинке певца Олега Винника и народного артиста Украины Павла Зиброва.

Идеальный кандидат в Президенты Украины от пользователей соцсетей

Главным "героем" соцсетей на этой неделе стал украинский певец Иво Бобул, который заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Одни поддерживали такую инициативу, другие – не очень, и делали саркастические посты в соцсетях. Ну, собственно, в нашей подборке вы сейчас все увидите и почитаете.

С утра рейтинг За 100% у Виника был,а тут бах и Бобул.)) — Miner️️∞ (@ukrlystonosha) 23 травня 2018 р.

Украинский певец Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться в президенты.



- Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды! - заявил Иво.



На новый альбом что ли денег не хватает? pic.twitter.com/8kPAgZhcLD — Алена Кочкина (@AKochkina) 23 травня 2018 р.

Только что прочитал теорию, что Иво Бобул — это проект Порошенко по оттягиванию голосов от Вакарчука. — uncle Lem (@uncleLem) 23 травня 2018 р.

Смотрите еще и веселое видео от 24 канала.

Вакарчук, Зеленский, Винник, Иво Бобул!!! Представьте, что это не полный список звезд эстрады, готовых сесть в кресло президента.

Чат с параллельной реальности.

Неоднозначная матрешка

Накануне старта Чемпионата мира по футболу, который в июне начнется в России, в федерации продают немало сувенирной продукции на футбольную тематику.

В сети появились фото матрешек в виде футболистов и арбитров. И именно они очень удивили и рассмешили интернет-пользователей.

Сетями разлетелись фото, на которых сувенирные куклы выглядят довольно неоднозначно.