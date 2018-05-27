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Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры

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Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канал

Прошедшая неделя была насыщена событиями, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Пользователи просто не могли не оценить новых выдвиженцев на пост Президента Украины, ведь с каждой неделей количество кандидатов увеличивается интересными и неожиданными лицами. Россия готовится принимать Чемпионат мира по футболу-2018, и в сети все чаще стали появляться "неоднозначные" русские сувениры.

"Идеальный кандидат" в Президенты Украины

Слава Бобуленский – так назвали идеального кандидата на пост президента Украины. Даже больше! Пользователи соцсетей изобразили его собирательный образ. Идеальный кандидат на выборах президента Украины должен быть похожим одновременно на певца Иво Бобула, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

В комментариях пользователи сети бурно отреагировали на этот пост журналиста и даже начали предлагать свои варианты "идеального кандидата" на президентские выборы.

В частности, пользователи "добавили" к предыдущей картинке певца Олега Винника и народного артиста Украины Павла Зиброва.

Идеальный кандидат в Президенты Украины от пользователей соцсетей

Главным "героем" соцсетей на этой неделе стал украинский певец Иво Бобул, который заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Одни поддерживали такую инициативу, другие – не очень, и делали саркастические посты в соцсетях. Ну, собственно, в нашей подборке вы сейчас все увидите и почитаете.

Смотрите еще и веселое видео от 24 канала.

Вакарчук, Зеленский, Винник, Иво Бобул!!! Представьте, что это не полный список звезд эстрады, готовых сесть в кресло президента.
Чат с параллельной реальности.

Неоднозначная матрешка

Накануне старта Чемпионата мира по футболу, который в июне начнется в России, в федерации продают немало сувенирной продукции на футбольную тематику.

В сети появились фото матрешек в виде футболистов и арбитров. И именно они очень удивили и рассмешили интернет-пользователей.

Сетями разлетелись фото, на которых сувенирные куклы выглядят довольно неоднозначно.

Собирательный образ российского футболиста, – шутят в соцсети.

Для сравнения приводят фото матрешки с изображением Путина в похожем образе "арбитра".

Автомобиль "Запорожец" и 17 пассажиров

И в завершение впечатляющее видео, которое всколыхнуло соцсеть.

В Запорожье установили новый рекорд по пассажировместимости автомобиля "Запорожец". Туда влезло аж 17 человек.

К слову, за два предыдущих года в ходе фестиваля запорожцы уже устанавливали национальные рекорды, массово сев в салон малолитражки. Так, в 2016 году в "Запорожце" поместилось 13 человек, а в 2017 – 14.

Я рассчитал все на бумаге: если сиденье подвинуть вперед максимально, то туда влезет больше людей. Вместимость машины просто феерическая. То есть, в машине было 17 человек, а я завел двигатель!
– рассказал владелец автомобиля Никита Литвин.

Он добавил, если бы один человек подвинул ногу, авто б поехало.

Видео нового рекорда Украины:

 

Теги: Новости России Публикации Новости Запорожья Соцсети Авто Чемпионат мира по футболу - 2018 Иво Бобул Мемы Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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