Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри

Тиждень, що минув, був насичений подіями, які привернули увагу користувачів соцмереж. Юзери просто не могли не оцінити нових висуванців на пост Президента України, адже з кожним тижнем кількість кандидатів збільшується цікавими і неочікуваними особами. Росія готується приймати Чемпіонат світу з футболу-2018, і в мережі все частіше почали з'являтися "неоднозначні" російські сувеніри.

"Ідеальний кандидат" у Президенти України

Славко Бобуленський – так назвали ідеального кандидата на посаду президента України. Ба, більше! Користувачі соцмереж зобразили його збірний образ. Ідеальний кандидат на вибори президента України має бути схожим одночасно на співака Іво Бобула, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та шоумена Володимира Зеленського.

У коментарях користувачі мережі бурхливо відреагували на цей пост журналіста і навіть почали пропонувати свої варіанти "ідеального кандидата" на президентські вибори.

Зокрема, юзери "додали" до попередньої картинки співака Олега Винника та народного артиста України Павла Зіброва.



Ідеальний кандидат у Президенти України від користувачів соцмереж

Головним "героєм" соцмереж цього тижня став український співак Іво Бобул, який заявив, що буде висувати власну кандидатуру на посаду президента. Одні підтримували таку ініціативу, інші – не дуже, і робили саркастичні пости у соцмережах. Ну, власне, у нашій підбірці ви зараз все побачите і почитаєте.

С утра рейтинг За 100% у Виника был,а тут бах и Бобул.)) — Miner️️∞ (@ukrlystonosha) 23 травня 2018 р.

Украинский певец Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться в президенты.



- Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды! - заявил Иво.



На новый альбом что ли денег не хватает? pic.twitter.com/8kPAgZhcLD — Алена Кочкина (@AKochkina) 23 травня 2018 р.

Только что прочитал теорию, что Иво Бобул — это проект Порошенко по оттягиванию голосов от Вакарчука. — uncle Lem (@uncleLem) 23 травня 2018 р.

Дивіться ще і веселе відео від 24 каналу.

Вакарчук, Зеленський, Винник, ІВО БОБУЛ!!! Уявіть, що це не повний список зірок естради, готових сісти в крісло президента.

Чат з паралельної реальності.

Неоднозначна матрьошка

Напередодні старту Чемпіонату світу з футболу, що у червні розпочнеться в Росії, у федерації продають чимало сувенірної продукції на футбольну тематику.