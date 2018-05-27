Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
Тиждень, що минув, був насичений подіями, які привернули увагу користувачів соцмереж. Юзери просто не могли не оцінити нових висуванців на пост Президента України, адже з кожним тижнем кількість кандидатів збільшується цікавими і неочікуваними особами. Росія готується приймати Чемпіонат світу з футболу-2018, і в мережі все частіше почали з'являтися "неоднозначні" російські сувеніри.
"Ідеальний кандидат" у Президенти України
Славко Бобуленський – так назвали ідеального кандидата на посаду президента України. Ба, більше! Користувачі соцмереж зобразили його збірний образ. Ідеальний кандидат на вибори президента України має бути схожим одночасно на співака Іво Бобула, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та шоумена Володимира Зеленського.
У коментарях користувачі мережі бурхливо відреагували на цей пост журналіста і навіть почали пропонувати свої варіанти "ідеального кандидата" на президентські вибори.
Зокрема, юзери "додали" до попередньої картинки співака Олега Винника та народного артиста України Павла Зіброва.
Ідеальний кандидат у Президенти України від користувачів соцмереж
Головним "героєм" соцмереж цього тижня став український співак Іво Бобул, який заявив, що буде висувати власну кандидатуру на посаду президента. Одні підтримували таку ініціативу, інші – не дуже, і робили саркастичні пости у соцмережах. Ну, власне, у нашій підбірці ви зараз все побачите і почитаєте.
Дивіться ще і веселе відео від 24 каналу.
Вакарчук, Зеленський, Винник, ІВО БОБУЛ!!! Уявіть, що це не повний список зірок естради, готових сісти в крісло президента.
Чат з паралельної реальності.
Неоднозначна матрьошка
Напередодні старту Чемпіонату світу з футболу, що у червні розпочнеться в Росії, у федерації продають чимало сувенірної продукції на футбольну тематику.
В мережі з'явились фото матрьошок у вигляді футболістів та арбітрів. І саме вони неабияк здивували і розсмішили інтернет-юзерів.
Соцмережами розлетілись фото, на яких сувенірні ляльки виглядають доволі неоднозначно.
Збірний образ російського футболіста, – жартують у соцмережі.
Для порівняння наводять фото матрьошки із зображенням Путіна у схожому образі "арбітра".
Автомобіль "Запорожець" і 17 пасажирів
І на завершення вражаюче відео, яке сколихнуло соцмережу.
У Запоріжжі встановили новий рекорд з пасажиромісткості автомобіля "Запорожець". Туди влізло аж 17 осіб.
До слова, за два попередні роки в ході фестивалю запорожці вже встановлювали національні рекорди, масово сівши в салон малолітражки. Так, у 2016 році в "Запорожці" помістилося 13 осіб, а в 2017 – 14.
Я розрахував все на папері: якщо сидіння посунути вперед максимально, то туди влізе більше людей. Місткість машини просто феєрична. Тобто, у машині було 17 осіб, а я завів двигун!
– розповів власник автівки Микита Литвин.
Він додав, якби одна людина посунула ногу, авто б поїхало.
Відео нового рекорду України: