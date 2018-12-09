Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
После того, как президент Порошенко опубликовал в своем Facebook фото с котиком, соцсети взорвались меткими шутками. Российская певица Юля Чичерина побывала в гостях у боевиков и наговорила небылиц: ее жестко высмеяли в сети. Дедушка расклеивал в Мариуполе плакаты с Януковичем-красноармейцем.
Порошенко и кот
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На этой неделе президент Украины Петр Порошенко впервые опубликовал на своей официальной странице в Facebook фото с котиком.
Снимок вызвал большой ажиотаж: в сети сразу начали появляться забавные мемы и остроумные шутки о Порошенко и пушистике.
Вот оно – военное положение! Даже котика мобилизовали. Капец мишебратьям,
– шутят в комментариях к сообщениям президента.
"Першому коту Порошенка" навіть зробили власний Twitter.
Чичериной "надуло в голову"
Исполнительница популярной некогда песни "Ту-лу-ла" и ярая сторонница пророссийских оккупантов на Донбассе, российская певица Юля Чичерина, рассказала ряд небылиц о войне в Украине.
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Так, "новороссийская звезда" и счастливая обладательница паспорта псевдореспублики "ЛНР" рассказала в передаче "Красный угол" о том, что за Украину на Донбассе воюют "французы, латвийские биатлонистки".
"Все там сидят, все, негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют в стариков на огородах", – сказала Чичерина.
Также она рассказала, что на Донбассе украинские снайперы стреляют по электрикам, которые работают на столбах.
"Им приходится работать в бронежилетах. Всех стреляют и коммунальщиков", – пояснила российская певица.
Так, пользователи в сети уже окрестили передачу с ее участием "Ватный угол", а саму Чичерину жестко высмеяли.
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Забавные мемы о словах Чичериной из соцсетей
Янукович-красногвардеец
В Мариуполе в Донецкой области, на подъездах домов 70-летний дедушка развесил плакаты с вечно легитимным украинским гарантом Виктором Януковичем. На фотографиях можно увидеть беглого президента в несколько необычном виде - политик изображен в форме красногвардейца, также здесь видна надпись: "Ты заплатил по новым тарифам?"
70-летний агитаторс плакатом
Впоследствии выяснилось, что агитатор – 70-летний местный житель Анатолий Рыбак. С мужчиной профилактическую беседу провели сотрудники спецслужб. Установили: он никогда не выезжал на оккупированную территорию и является патриотом Украины.
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Плакаты же не производил специально, а нашел их дома.
Янукович-красногвардеец