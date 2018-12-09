Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец

После того, как президент Порошенко опубликовал в своем Facebook фото с котиком, соцсети взорвались меткими шутками. Российская певица Юля Чичерина побывала в гостях у боевиков и наговорила небылиц: ее жестко высмеяли в сети. Дедушка расклеивал в Мариуполе плакаты с Януковичем-красноармейцем.

Порошенко и кот

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На этой неделе президент Украины Петр Порошенко впервые опубликовал на своей официальной странице в Facebook фото с котиком.

Снимок вызвал большой ажиотаж: в сети сразу начали появляться забавные мемы и остроумные шутки о Порошенко и пушистике.

Вот оно – военное положение! Даже котика мобилизовали. Капец мишебратьям,

– шутят в комментариях к сообщениям президента.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/pNoWCrJVgQ — Брат Батюшка (@gus_sych) 6 грудня 2018 р.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/0DqZOEK4Rz — Цицькове свавілля (@rastyapa_boi) 6 грудня 2018 р.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/55whOly5JH — Криворізький Пан (@denkarbk) 6 грудня 2018 р.

"Першому коту Порошенка" навіть зробили власний Twitter.

Як зараз усе пом'ятаю... pic.twitter.com/WrKhFVUY94 — Перший Кіт Порошенко (@firstPoroshenk1) 7 грудня 2018 р.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/dfwbQEtpKU — RiverBeaver (@beaveroff) 6 грудня 2018 р.

Чичериной "надуло в голову"

Исполнительница популярной некогда песни "Ту-лу-ла" и ярая сторонница пророссийских оккупантов на Донбассе, российская певица Юля Чичерина, рассказала ряд небылиц о войне в Украине.

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Так, "новороссийская звезда" и счастливая обладательница паспорта псевдореспублики "ЛНР" рассказала в передаче "Красный угол" о том, что за Украину на Донбассе воюют "французы, латвийские биатлонистки".

"Все там сидят, все, негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют в стариков на огородах", – сказала Чичерина.

Также она рассказала, что на Донбассе украинские снайперы стреляют по электрикам, которые работают на столбах.

"Им приходится работать в бронежилетах. Всех стреляют и коммунальщиков", – пояснила российская певица.

Так, пользователи в сети уже окрестили передачу с ее участием "Ватный угол", а саму Чичерину жестко высмеяли.

Отже наразі я зрозумів що Чичерина сидить не на травичці, а вже на важких наркотиках.

Дивлюся поїздки в Дирляндію дали про себе знати не тільки на мізки, а вже і на обличчі. pic.twitter.com/rxbjGb5e4U — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 8 грудня 2018 р.

Мы КАК прыгнем, что мало не покажется! Всё как Путин и общал.

Чичерина может спать спокойно. У латышских биатлонисток, американских гей-инструкторов, норвежцев с мухоморным чаем, стажеров ИГИЛ, и прочих врагов России, нет ни единого шанса! #РоссияСтранаFake pic.twitter.com/S370avzwx2 — Vitauskas (@Vitauskas_A) 6 грудня 2018 р.

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Юля ЧичерИна

Что с тобой теперь?

Белая палата

Крашеная дверь — Росмемнадзор (@OVCIOM) 3 грудня 2018 р.

Чичерина: негры на Донбассе отстреливают старух pic.twitter.com/21kK9ePdvf — недруги за бугром (@Lndcalling) 3 грудня 2018 р.









Забавные мемы о словах Чичериной из соцсетей

Янукович-красногвардеец

В Мариуполе в Донецкой области, на подъездах домов 70-летний дедушка развесил плакаты с вечно легитимным украинским гарантом Виктором Януковичем. На фотографиях можно увидеть беглого президента в несколько необычном виде - политик изображен в форме красногвардейца, также здесь видна надпись: "Ты заплатил по новым тарифам?"



70-летний агитаторс плакатом

Впоследствии выяснилось, что агитатор – 70-летний местный житель Анатолий Рыбак. С мужчиной профилактическую беседу провели сотрудники спецслужб. Установили: он никогда не выезжал на оккупированную территорию и является патриотом Украины.

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Плакаты же не производил специально, а нашел их дома.



Янукович-красногвардеец