Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць

Після того, як президент Порошенко опублікував у своєму Facebook фото із котиком, соцмережі вибухнули влучними жартами. Російська співачка Юля Чичеріна побувала в гостях у бойовиків та наговорила небилиць: її жорстко висміяли у мережі. Дідусь розклеював у Маріуполі плакати із Януковичем-червоноармійцем.

Порошенко і кіт

Читайте також: У США чоловік під час пропозиції дівчині випадково впустив каблучку у каналізацію: відео

Цього тижня президент України Петро Порошенко вперше опублікував на своїй офіційній сторінці у Facebook фото з котиком.

Знімок викликав неабиякий ажіотаж: у мережі відразу почали з'являтися кумедні меми та дотепні жарти про Порошенка та пухнастика.

От він, – воєнний стан! Навіть котика демобілізували. Капець мишебратьям,

– жартують у коментарях до дописів президента.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/pNoWCrJVgQ — Брат Батюшка (@gus_sych) 6 грудня 2018 р.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/0DqZOEK4Rz — Цицькове свавілля (@rastyapa_boi) 6 грудня 2018 р.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/55whOly5JH — Криворізький Пан (@denkarbk) 6 грудня 2018 р.

"Першому коту Порошенка" навіть зробили власний Twitter.

Як зараз усе пом'ятаю... pic.twitter.com/WrKhFVUY94 — Перший Кіт Порошенко (@firstPoroshenk1) 7 грудня 2018 р.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля pic.twitter.com/dfwbQEtpKU — RiverBeaver (@beaveroff) 6 грудня 2018 р.

Чичеріній "надуло в голову"

Виконавиця популярної колись пісні "Ту-лу-ла" та палка прихильниця проросійських окупантів на Донбасі, російська співачка Юля Чичеріна, розповіла низку небилиць про війну в Україні.

Читайте також: Принц Вільям публічно пожартував з Кейт Міддлтон: кумедні деталі

Так, "новоросійська зірка" та щаслива власниця паспорта псевдореспубліки "ЛНР" розповіла у передачі "Красный угол" про те, що за Україну на Донбасі воюють "французи, латвійські біатлоністки".

"Всі там сидять, всі, негри, які приїжджають на сафарі і просто стріляють у старих на городах", – сказала Чичеріна.

Також вона розказала, що на Донбасі українські снайпери стріляють по електриках, які працюють на стовпах.

"Їм доводиться працювати у бронежилетах. Всіх стріляють і комунальників", – пояснила російська співачка.

Так, користувачі у мережі вже охрестили передачу за її участі у "Ватный угол", а саму Чичеріну жорстко висміяли.

Отже наразі я зрозумів що Чичерина сидить не на травичці, а вже на важких наркотиках.

Дивлюся поїздки в Дирляндію дали про себе знати не тільки на мізки, а вже і на обличчі. pic.twitter.com/rxbjGb5e4U — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 8 грудня 2018 р.

Мы КАК прыгнем, что мало не покажется! Всё как Путин и общал.

Чичерина может спать спокойно. У латышских биатлонисток, американских гей-инструкторов, норвежцев с мухоморным чаем, стажеров ИГИЛ, и прочих врагов России, нет ни единого шанса! #РоссияСтранаFake pic.twitter.com/S370avzwx2 — Vitauskas (@Vitauskas_A) 6 грудня 2018 р.

Читайте також: Маленький хлопчик втік від королеви Єлизавети ІІ: кумедне відео

Юля ЧичерИна

Что с тобой теперь?

Белая палата

Крашеная дверь — Росмемнадзор (@OVCIOM) 3 грудня 2018 р.

Чичерина: негры на Донбассе отстреливают старух pic.twitter.com/21kK9ePdvf — недруги за бугром (@Lndcalling) 3 грудня 2018 р.









Кумедні меми про слова Чичеріної із соцмереж

Янукович-червоногвардієць

У Маріуполі, що на Донеччин, на під’їздах будинків 70-річний дідусь розвісив плакати з вічно легітимним українським гарантом Віктором Януковичем. На світлинах можна побачити президента-втікача у дещо незвичному вигляді – політика зображено у формі червоногвардійця, також тут видно напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"



70-річний агітатор із плакатом

Згодом з’ясувалося, що агітатор – 70-річний місцевий житель Анатолій Рибалка. Із чоловіком профілактичну бесіду провели співробітники спецслужб. Встановили: він ніколи не виїжджав на окуповану територію та є патріотом України.

Читайте також: Найпопулярніші гіфки 2018: кумедна підбірка

Плакати ж не виробляв спеціально, а знайшов їх удома.



Янукович-червоногвардієць