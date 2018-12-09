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      Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Після того, як президент Порошенко опублікував у своєму Facebook фото із котиком, соцмережі вибухнули влучними жартами. Російська співачка Юля Чичеріна побувала в гостях у бойовиків та наговорила небилиць: її жорстко висміяли у мережі. Дідусь розклеював у Маріуполі плакати із Януковичем-червоноармійцем.

      Порошенко і кіт

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      Цього тижня президент України Петро Порошенко вперше опублікував на своїй офіційній сторінці у Facebook фото з котиком. 

      Знімок викликав неабиякий ажіотаж: у мережі відразу почали з'являтися кумедні меми та дотепні жарти про Порошенка та пухнастика.

      От він, – воєнний стан! Навіть котика демобілізували. Капець мишебратьям,
      – жартують у коментарях до дописів президента.

      "Першому коту Порошенка" навіть зробили власний Twitter.

      Чичеріній "надуло в голову"

      Виконавиця популярної колись пісні "Ту-лу-ла" та палка прихильниця проросійських окупантів на Донбасі, російська співачка Юля Чичеріна, розповіла низку небилиць про війну в Україні.

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      Так, "новоросійська зірка" та щаслива власниця паспорта псевдореспубліки "ЛНР" розповіла у передачі "Красный угол" про те, що за Україну на Донбасі воюють "французи, латвійські біатлоністки".

      "Всі там сидять, всі, негри, які приїжджають на сафарі і просто стріляють у старих на городах", – сказала Чичеріна.

      Також вона розказала, що на Донбасі українські снайпери стріляють по електриках, які працюють на стовпах. 

      "Їм доводиться працювати у бронежилетах. Всіх стріляють і комунальників", – пояснила російська співачка.

      Так, користувачі у мережі вже охрестили передачу за її участі у "Ватный угол", а саму Чичеріну жорстко висміяли.

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      Чичеріна меми Донбас війна електрики негри
      Кумедні меми про слова Чичеріної із соцмереж

      Янукович-червоногвардієць

      У Маріуполі, що на Донеччин, на під’їздах будинків 70-річний дідусь розвісив плакати з вічно легітимним українським гарантом Віктором Януковичем. На світлинах можна побачити президента-втікача у дещо незвичному вигляді – політика зображено у формі червоногвардійця, також тут видно напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"


      70-річний агітатор із плакатом

      Згодом з’ясувалося, що агітатор – 70-річний місцевий житель Анатолій Рибалка. Із чоловіком профілактичну бесіду провели співробітники спецслужб. Встановили: він ніколи не виїжджав на окуповану територію та є патріотом України.

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      Плакати ж не виробляв спеціально, а знайшов їх удома.

       

       

      Янукович плакати Маріуполь
      Янукович-червоногвардієць

      Теги: Віктор Янукович Курйозні новини Меми Петро Порошенко світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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