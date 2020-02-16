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      Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки

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      Эта неделя подарила украинцам много интересных тем, поэтому было над чем посмеяться. В сети в частности активно обсуждали громкую отставку Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента, день рождения олигарха Игоря Коломойского, а также День святого Валентина.

      Брошенный Богдан

      Интересно: Богдан – Богвзян: как соцсети реагируют на ротации в Офисе Президента

      11 февраля главой Офиса Президента стал Андрей Ермак. Он заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он длится уже несколько месяцев.


      Фотожаба Дмитрия Коваленко

      Несмотря на все Андрей Ермак отметил работу Богдана и поблагодарил его.


      Андрей Ермак заменил Андрея Богдана / Фотожаба Голобуцкого

      По слухам, последней каплей для Богдана стала поездка Зеленского в Италию, где он встретился с Папой Римским. Говорят, что в этом случае у Богдана сработало уже личное оскорбление, ведь он греко-католик со Львова, и его не взяли в командировку в Ватикан.


      Богдана не взяли в официальную поездку в Ватикан / Фотожаба 24 канала

      Политические дороги Зеленского и Богдана сейчас разошлись

      Сеть взорвалась многочисленными мемами после отставки Богдана, вспомнив как весело проводили время Президент и экс-глава ОП.

      Вспомнили и летний отдых в Одессе


      "Старые фотографии на стол разложи..."

      Война двух Андреев завершилась победой Ермака


      Зеленский и "призрак Богдана"

      Днюха Коломойского

      Пранкер "Джокер" поздравил Игоря Коломойского с 57-летием. "Джокер" обнародовал фото, на котором человек, похожий на известного олигарха, лежит в кипе на диване с закрытыми глазами.

      После этого в сети начали появляться мемы с Коломойским на разнообразную тематику.

      Поздравил ли глава государства Коломойского с днем рождения


      Коломойский-супермен


      Коломойский танцует с героями известного фильма "Ла Ла Лэнд"

      Некоторые из мемов были посвящены Дню Святого Валентина.


      Коломойский и День святого Валентина

      Коломойский и искусство


      Коломойский и бокс


      Коломойский в Киеве


      Опасный Коломойский
       

      Валентинки от политиков

      К теме: Меня невозможно забыть: Богдан повеселил сеть оригинальной валентинкой после отставки с ОП

      14 февраля весь мир отмечал самый романтический праздник – День святого Валентина. В Украине тоже поздравили друг друга с праздником всех влюбленных.

      Украинские известные политики в этот день попали на шуточные "валентинки". Их опубликовало издание "Слово и дело" на своей странице в фейсбук.

      Жертвами мемов с ироничными подписями стали: пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская, руководитель МВД Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Юлия Тимошенко и другие.

      Болезненная для украинцев тема платежек и Алексей Гончарук / Фотожаба "Слово и Дело"

      Пятый президент Украины Петр Порошенко / Фотожаба "Слово и Дело"


      Юлия Тимошенко / Фотожаба "Слово и Дело"


      Нардеп від "Слуги народу" Олександр / Фотожаба "Слово і Діло"


      Вечный Арсен Аваков / Фотожаба "Слово и Дело"

      Тимофей Милованов / Фотожаба "Слово и Дело"

      Интересно, что после отставки Андрей Богдан "одолжил" валентинку у журналистов и опубликовал ее на своей странице в фейсбук. Возможно на что-то намекая…

      Ну и завершая тему Дня влюбленных – Президент Украины и первая леди Елена Зеленская.

      Владимир и Елена Зеленская / Фотожаба "Слово и Дело"

      В то же время Александр Грехов также создал тематические валентинки в стиле турецких жевательных резинок о любви, которые были популярны в Украине в начале 2000-ых.


      И снова не обошлось без Богдана / Фотожаба Александра Грехова

      Любовь ОПЗЖ к России – вечная /Фотожаба Александра Грехова


      И снова об Авакове / Фотожаба Александра Грехова

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Андрей Ермак День Валентина Андрей Богдан Игорь Коломойский Мемы
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