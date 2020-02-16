Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки

Эта неделя подарила украинцам много интересных тем, поэтому было над чем посмеяться. В сети в частности активно обсуждали громкую отставку Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента, день рождения олигарха Игоря Коломойского, а также День святого Валентина.

Брошенный Богдан

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11 февраля главой Офиса Президента стал Андрей Ермак. Он заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он длится уже несколько месяцев.



Фотожаба Дмитрия Коваленко

Несмотря на все Андрей Ермак отметил работу Богдана и поблагодарил его.



Андрей Ермак заменил Андрея Богдана / Фотожаба Голобуцкого

По слухам, последней каплей для Богдана стала поездка Зеленского в Италию, где он встретился с Папой Римским. Говорят, что в этом случае у Богдана сработало уже личное оскорбление, ведь он греко-католик со Львова, и его не взяли в командировку в Ватикан.



Богдана не взяли в официальную поездку в Ватикан / Фотожаба 24 канала

Политические дороги Зеленского и Богдана сейчас разошлись

Сеть взорвалась многочисленными мемами после отставки Богдана, вспомнив как весело проводили время Президент и экс-глава ОП.

Вспомнили и летний отдых в Одессе



"Старые фотографии на стол разложи..."

Война двух Андреев завершилась победой Ермака



Зеленский и "призрак Богдана"

Днюха Коломойского

Пранкер "Джокер" поздравил Игоря Коломойского с 57-летием. "Джокер" обнародовал фото, на котором человек, похожий на известного олигарха, лежит в кипе на диване с закрытыми глазами.

После этого в сети начали появляться мемы с Коломойским на разнообразную тематику.

Поздравил ли глава государства Коломойского с днем рождения



Коломойский-супермен



Коломойский танцует с героями известного фильма "Ла Ла Лэнд"

Некоторые из мемов были посвящены Дню Святого Валентина.



Коломойский и День святого Валентина

Коломойский и искусство



Коломойский и бокс



Коломойский в Киеве



Опасный Коломойский



Валентинки от политиков

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14 февраля весь мир отмечал самый романтический праздник – День святого Валентина. В Украине тоже поздравили друг друга с праздником всех влюбленных.

Украинские известные политики в этот день попали на шуточные "валентинки". Их опубликовало издание "Слово и дело" на своей странице в фейсбук.

Жертвами мемов с ироничными подписями стали: пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская, руководитель МВД Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Юлия Тимошенко и другие.

Болезненная для украинцев тема платежек и Алексей Гончарук / Фотожаба "Слово и Дело"

Пятый президент Украины Петр Порошенко / Фотожаба "Слово и Дело"



Юлия Тимошенко / Фотожаба "Слово и Дело"



Нардеп від "Слуги народу" Олександр / Фотожаба "Слово і Діло"



Вечный Арсен Аваков / Фотожаба "Слово и Дело"

Тимофей Милованов / Фотожаба "Слово и Дело"

Интересно, что после отставки Андрей Богдан "одолжил" валентинку у журналистов и опубликовал ее на своей странице в фейсбук. Возможно на что-то намекая…

Ну и завершая тему Дня влюбленных – Президент Украины и первая леди Елена Зеленская.

Владимир и Елена Зеленская / Фотожаба "Слово и Дело"

В то же время Александр Грехов также создал тематические валентинки в стиле турецких жевательных резинок о любви, которые были популярны в Украине в начале 2000-ых.



И снова не обошлось без Богдана / Фотожаба Александра Грехова

Любовь ОПЗЖ к России – вечная /Фотожаба Александра Грехова



И снова об Авакове / Фотожаба Александра Грехова