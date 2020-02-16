Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки
Эта неделя подарила украинцам много интересных тем, поэтому было над чем посмеяться. В сети в частности активно обсуждали громкую отставку Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента, день рождения олигарха Игоря Коломойского, а также День святого Валентина.
Брошенный Богдан
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11 февраля главой Офиса Президента стал Андрей Ермак. Он заменил Андрея Богдана, которого президент Зеленский уволил в этот же день. В СМИ обсуждали конфликт между Богданом и Ермаком – мол, он длится уже несколько месяцев.
Фотожаба Дмитрия Коваленко
Несмотря на все Андрей Ермак отметил работу Богдана и поблагодарил его.
Андрей Ермак заменил Андрея Богдана / Фотожаба Голобуцкого
По слухам, последней каплей для Богдана стала поездка Зеленского в Италию, где он встретился с Папой Римским. Говорят, что в этом случае у Богдана сработало уже личное оскорбление, ведь он греко-католик со Львова, и его не взяли в командировку в Ватикан.
Богдана не взяли в официальную поездку в Ватикан / Фотожаба 24 канала
Политические дороги Зеленского и Богдана сейчас разошлись
Сеть взорвалась многочисленными мемами после отставки Богдана, вспомнив как весело проводили время Президент и экс-глава ОП.
Вспомнили и летний отдых в Одессе
"Старые фотографии на стол разложи..."
Война двух Андреев завершилась победой Ермака
Зеленский и "призрак Богдана"
Днюха Коломойского
Пранкер "Джокер" поздравил Игоря Коломойского с 57-летием. "Джокер" обнародовал фото, на котором человек, похожий на известного олигарха, лежит в кипе на диване с закрытыми глазами.
После этого в сети начали появляться мемы с Коломойским на разнообразную тематику.
Поздравил ли глава государства Коломойского с днем рождения
Коломойский-супермен
Коломойский танцует с героями известного фильма "Ла Ла Лэнд"
Некоторые из мемов были посвящены Дню Святого Валентина.
Коломойский и День святого Валентина
Коломойский и искусство
Коломойский и бокс
Коломойский в Киеве
Опасный Коломойский
Валентинки от политиков
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14 февраля весь мир отмечал самый романтический праздник – День святого Валентина. В Украине тоже поздравили друг друга с праздником всех влюбленных.
Украинские известные политики в этот день попали на шуточные "валентинки". Их опубликовало издание "Слово и дело" на своей странице в фейсбук.
Жертвами мемов с ироничными подписями стали: пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская, руководитель МВД Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Юлия Тимошенко и другие.
Болезненная для украинцев тема платежек и Алексей Гончарук / Фотожаба "Слово и Дело"
Пятый президент Украины Петр Порошенко / Фотожаба "Слово и Дело"
Юлия Тимошенко / Фотожаба "Слово и Дело"
Нардеп від "Слуги народу" Олександр / Фотожаба "Слово і Діло"
Вечный Арсен Аваков / Фотожаба "Слово и Дело"
Тимофей Милованов / Фотожаба "Слово и Дело"
Интересно, что после отставки Андрей Богдан "одолжил" валентинку у журналистов и опубликовал ее на своей странице в фейсбук. Возможно на что-то намекая…
Ну и завершая тему Дня влюбленных – Президент Украины и первая леди Елена Зеленская.
Владимир и Елена Зеленская / Фотожаба "Слово и Дело"
В то же время Александр Грехов также создал тематические валентинки в стиле турецких жевательных резинок о любви, которые были популярны в Украине в начале 2000-ых.
И снова не обошлось без Богдана / Фотожаба Александра Грехова
Любовь ОПЗЖ к России – вечная /Фотожаба Александра Грехова
И снова об Авакове / Фотожаба Александра Грехова