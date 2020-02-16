Найсмішніші меми тижня: самотній Богдан, летючий Коломойський і політики-валентинки

Цей тиждень подарував українцям багато цікавих тем, тому було з чого посміятися. У мережі зокрема активно обговорювали гучну відставку Андрія Богдана з посади глави Офісу Президента, день народження олігарха Ігоря Коломойського, а також День святого Валентина.

Покинутий Богдан

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11 лютого главою Офісу Президента став Андрій Єрмак. Він замінив Андрія Богдана, якого президент Зеленський звільнив цього ж дня. У ЗМІ обговорювали конфлікт між Богданом і Єрмаком – мовляв, він триває вже декілька місяців.



Фотожаба Дмитра Коваленка

Попри все Андрій Єрмак відзначив роботу Богдана і подякував йому.



Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана / Фотожаба Голобуцького

За чутками, останньою краплею для Богдана стала поїздка Зеленського до Італії, де він зустрівся із Папою Римським. Кажуть, що у цьому випадку у Богдана спрацювала вже особиста образа, адже він греко-католик зі Львова, і його не взяли у відрядження у Ватикан.



Богдана не взяли в офіційну поїздку до Ватикану / Фотожаба 24 каналу



Політичні дороги Зеленського і Богдана наразі розійшлися

Мережа вибухнула численними мемами після відставки Богдана, пригадавши як весело проводили час Президент і ексглава ОП.



Згадали й літній відпочинок в Одесі



"Старі фотографії на стіл розклади..."



Війна двох Андріїв завершилась перемогою Єрмака



Зеленський і "привид Богдана"

Днюха Коломойського

Пранкер "Джокер" привітав Ігоря Коломойського з 57-річчям. "Джокер" оприлюднив фото, на якому людина, схожа на відомого олігарха, лежить на дивані із закритими очима.

Після цього у мережі почали з'являтися меми з Коломойським на різноманітну тематику.



Чи привітав глава держави Коломойського з днем народження



Коломойський-супермен

Коломойський танцює з героями відомого фільму "Ла-Ла Ленд"

Деякі з мемів були присвячені Дню Святого Валентина.



Коломойський і День святого Валентина



Коломойський і мистецтво



Коломойський і бокс



Коломойський у Києві



Небезпечний Коломойський



Валентинки від політиків

До теми: Мене неможливо забути: Богдан повеселив мережу оригінальною валентинкою після відставки з ОП

14 лютого увесь світ відсвяткував найромантичніше свято – День святого Валентина. В Україні теж привітали один одного зі святом всіх закоханих.

Українські відомі політики у цей день потрапили на жартівливі "валентинки". Їх опублікувало видання "Слово і діло" на своїй фейсбук-сторінці.

Жертвами мемів з іронічними підписами стали: п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська, очільник МВС Арсен Аваков, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Юлія Тимошенко та інші.



Болюча для українців тема платіжок і Олексій Гончарук / Фотожаба "Слово і Діло"



П'ятий президент України Петро Порошенко / Фотожаба "Слово і Діло"



Юлія Тимошенко / Фотожаба "Слово і Діло"



Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський / Фотожаба "Слово і Діло"



Вічний Арсен Аваков / Фотожаба "Слово і Діло"



Тимофій Милованов / Фотожаба "Слово і Діло"

Цікаво, що після відставки Андрій Богдан "позичив" валентинку у журналістів і опублікував її на своїй фейсбук-сторінці. Можливо на щось натякаючи…

Ну і завершуючи тему Дня закоханих – Президент України і перша леді Олена Зеленська.



Володимир і Олена Зеленська / Фотожаба "Слово і Діло"

Водночас, Олександр Грехов також створив тематичні валентинки в стилі турецьких жувальних гумок про любов, які були популярні в Україні на початку 2000-их.



І знову не обійшлося без Богдана / Фотожаба Олександра Грехова



Любов ОПЗЖ до Росії – вічна /Фотожаба Олександра Грехова



І знову про Авакова /Фотожаба Олександра Грехова