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      Найсмішніші меми тижня: самотній Богдан, летючий Коломойський і політики-валентинки

      1 Читать новость на русском
      Про що сміялися у мережі: найкращі меми / Колаж 24 каналу

      Цей тиждень подарував українцям багато цікавих тем, тому було з чого посміятися. У мережі зокрема активно обговорювали гучну відставку Андрія Богдана з посади глави Офісу Президента, день народження олігарха Ігоря Коломойського, а також День святого Валентина.

      Покинутий Богдан

      Цікаво: Богдан – Богвзян: як соцмережі реагують на ротації в Офісі Президента

      11 лютого главою Офісу Президента став Андрій Єрмак. Він замінив Андрія Богдана, якого президент Зеленський звільнив цього ж дня. У ЗМІ обговорювали конфлікт між Богданом і Єрмаком – мовляв, він триває вже декілька місяців.


      Фотожаба Дмитра Коваленка

      Попри все Андрій Єрмак відзначив роботу Богдана і подякував йому.


      Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана / Фотожаба Голобуцького

      За чутками, останньою краплею для Богдана стала поїздка Зеленського до Італії, де він зустрівся із Папою Римським. Кажуть, що у цьому випадку у Богдана спрацювала вже особиста образа, адже він греко-католик зі Львова, і його не взяли у відрядження у Ватикан.


      Богдана не взяли в офіційну поїздку до Ватикану / Фотожаба 24 каналу


      Політичні дороги Зеленського і Богдана наразі розійшлися 

      Мережа вибухнула численними мемами після відставки Богдана, пригадавши як весело проводили час Президент і ексглава ОП.


      Згадали й літній відпочинок в Одесі


      "Старі фотографії на стіл розклади..."


      Війна двох Андріїв завершилась перемогою Єрмака


      Зеленський і "привид Богдана"

      Днюха Коломойського

      Пранкер "Джокер" привітав Ігоря Коломойського з 57-річчям. "Джокер" оприлюднив фото, на якому людина, схожа на відомого олігарха, лежить на дивані із закритими очима.

      Після цього у мережі почали з'являтися меми з Коломойським на різноманітну тематику.


      Чи привітав глава держави Коломойського з днем народження


      Коломойський-супермен

      Коломойський танцює з героями відомого фільму "Ла-Ла Ленд"

      Деякі з мемів були присвячені Дню Святого Валентина.


      Коломойський і День святого Валентина


      Коломойський і мистецтво 


      Коломойський і бокс


      Коломойський у Києві


      Небезпечний Коломойський
       

      Валентинки від політиків

      До теми: Мене неможливо забути: Богдан повеселив мережу оригінальною валентинкою після відставки з ОП

      14 лютого увесь світ відсвяткував найромантичніше свято – День святого Валентина. В Україні теж привітали один одного зі святом всіх закоханих.

      Українські відомі політики у цей день потрапили на жартівливі "валентинки". Їх опублікувало видання "Слово і діло" на своїй фейсбук-сторінці.

      Жертвами мемів з іронічними підписами стали: п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська, очільник МВС Арсен Аваков, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Юлія Тимошенко та інші.


      Болюча для українців тема платіжок і Олексій Гончарук / Фотожаба "Слово і Діло"


      П'ятий президент України Петро Порошенко / Фотожаба "Слово і Діло"


      Юлія Тимошенко / Фотожаба "Слово і Діло"


      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський / Фотожаба "Слово і Діло"


      Вічний Арсен Аваков / Фотожаба "Слово і Діло"


      Тимофій Милованов / Фотожаба "Слово і Діло"

      Цікаво, що після відставки Андрій Богдан "позичив" валентинку у журналістів і опублікував її на своїй фейсбук-сторінці. Можливо на щось натякаючи…

      Ну і завершуючи тему Дня закоханих – Президент України і перша леді Олена Зеленська. 


      Володимир і Олена Зеленська / Фотожаба "Слово і Діло"

      Водночас, Олександр Грехов також створив тематичні валентинки в стилі турецьких жувальних гумок про любов, які були популярні в Україні на початку 2000-их.


      І знову не обійшлося без Богдана / Фотожаба Олександра Грехова


      Любов ОПЗЖ до Росії – вічна /Фотожаба Олександра Грехова


      І знову про Авакова /Фотожаба Олександра Грехова

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Курйозні новини Андрій Єрмак День Валентина Андрій Богдан Ігор Коломойський Меми
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