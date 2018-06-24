Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине

Уходящая неделя была насыщена событиями, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Порошенко открыл 24 километра новой дороги. Украинцы смеялись о похолодании и окончания лета.

Порошенко открыл дорожный знак

Накануне Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочую поездку в Запорожскую область, где открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 "Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь".

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Это событие стало довольно популярным в соцсетях, поскольку юзеры обратили внимание на то, что глава государства вместо перерезания ленты снял со знака Н-08 кусок ткани синего цвета.

"Неописуемая радость и гордость обволакивают душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр – Запорожье", – пишут пользователи.

Невимовна радість і гордість оповивають душу, на очі навертаються сльози щастя! Відремонтовано аж м айже 24 кілометри дороги на трасі Дніпро - Запоріжжя.



Це небачена перемога, якою повинен пишатися кожен... https://t.co/1wA6nCxRXO — Rostyslav Demchuk (@EUROATLANTICUS) June 22, 2018

Прическа Неймара

В сети шутили, что новая прическа бомбардира "ПСЖ" Неймара больше похожа на птичье гнездо или тарелку лапши.

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К насмешкам над Неймаром присоединился и Эрик Кантона.

"Неймар стайл... спагетти аль денте", – написал Кантона, позируя с фото Неймара в руках и спагетти на голове.



Сравнение прически Неймара

Высмеивание прически Неймара

Похолодание в Украине

И конечно, в сети не могли не обсуждать резкое похолодание почти на всей территории Украины.



В интернете шутили о похолодании