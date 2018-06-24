Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
Уходящая неделя была насыщена событиями, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Порошенко открыл 24 километра новой дороги. Украинцы смеялись о похолодании и окончания лета.
Порошенко открыл дорожный знак
Накануне Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочую поездку в Запорожскую область, где открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 "Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь".
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Это событие стало довольно популярным в соцсетях, поскольку юзеры обратили внимание на то, что глава государства вместо перерезания ленты снял со знака Н-08 кусок ткани синего цвета.
"Неописуемая радость и гордость обволакивают душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр – Запорожье", – пишут пользователи.
Прическа Неймара
В сети шутили, что новая прическа бомбардира "ПСЖ" Неймара больше похожа на птичье гнездо или тарелку лапши.
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К насмешкам над Неймаром присоединился и Эрик Кантона.
"Неймар стайл... спагетти аль денте", – написал Кантона, позируя с фото Неймара в руках и спагетти на голове.
Сравнение прически Неймара
Высмеивание прически Неймара
Похолодание в Украине
И конечно, в сети не могли не обсуждать резкое похолодание почти на всей территории Украины.
В интернете шутили о похолодании
Реакция соцсетей на похолодание