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Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине

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Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / 24 канал

Уходящая неделя была насыщена событиями, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Порошенко открыл 24 километра новой дороги. Украинцы смеялись о похолодании и окончания лета.

Порошенко открыл дорожный знак

Накануне Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочую поездку в Запорожскую область, где открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 "Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь".

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Это событие стало довольно популярным в соцсетях, поскольку юзеры обратили внимание на то, что глава государства вместо перерезания ленты снял со знака Н-08 кусок ткани синего цвета.

"Неописуемая радость и гордость обволакивают душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр – Запорожье", – пишут пользователи.

Прическа Неймара

В сети шутили, что новая прическа бомбардира "ПСЖ" Неймара больше похожа на птичье гнездо или тарелку лапши.

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К насмешкам над Неймаром присоединился и Эрик Кантона.

"Неймар стайл... спагетти аль денте", – написал Кантона, позируя с фото Неймара в руках и спагетти на голове.


Сравнение прически Неймара

Высмеивание прически Неймара

Похолодание в Украине

И конечно, в сети не могли не обсуждать резкое похолодание почти на всей территории Украины.

мем Порошеко
В интернете шутили о похолодании


Реакция соцсетей на похолодание

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Курьезные новости Петр Порошенко Мемы
Источник: 24 Канал
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