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      Самые смешные мемы недели: приспущенная неприкосновенность, отпущенный Цемах и третье сентября

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Депутаты сняли с себя неприкосновенность. Попробовали. Можно сказать – приспустили неприкосновенность совсем вниз. Забавно, но Шуфрича до сих пор не побили. Украина отдала России Цемаха. Это печально, но и в печальном украинцы увидели повод пошутить. А еще на прошлой неделе было 3-е сентября. И все бы ничего, если бы не – Ляшко. Поэтому было весело и 24 канал собрал для вас ряд доказательства.

      Песня российского певца Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже много лет именно в этот день – 3 сентября – становится главным мемом. Перевернутый календарь – еще вам не мелочь, особенно, если каждый раз следующая страница показывает третье сентября.

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      Впрочем, в этом году главным хитом стал другой певец. Не будем даже писать его фамилию. Просто смотрите, слушайте и наслаждайтесь. Если получится.

      А здесь вам несколько фоточек, чтобы забыться​:

      3
      Зима близко! Но кто же об этом вспомнит...
       

      3
      Зима близко? Хорошо. Но не актуально

      3
      А! Вот оно что – Шуфутинский, оказывается, песню писал недаром....

      Читайте также: Еще больше на эту тему: И снова 3 сентября – легендарный хит Шуфутинского в мемах и коубах

      России отдали Владимира Цемаха. Не смешно? Ну почему же.

      Цемах
      У мужчины будет много вариантов, чем заняться. На пенсии или в тюрьме

      Цемах
      ​Первые 35 уже разбежались. Пусть – скатертью дорога

      Цемах
      К слову, Цемаха встретили в России где-то так (из надежных "источников" информация)

      Цемах
      Бенефис пропагандистов, а Цемаха не видно (конечно, его же встречала ФСБ)

      А еще украинские нардепы активно снимали неприкосновенность. Процесс непростой и долгий, поэтому пока неприкосновенность только приспущена.

      Депутати
      "Чувство юмора", мастер-класс от пресс-секретаря президента

      ДепутатиНеприкосновенность приспустили, смартфончики поприкрывали

      Депутати
      Теперь заживем! Но это не точно

      Недотогрканність
      А, вот и здесь оно – третье сентября, даже в неприкосновенности

      Хотим напомнить, что комитет Рады по свободе слова возглавил Нестор Шуфрич. И даже несмотря на то, что неприкосновенность с депутатов начали снимать, на него (на Шуфрича) до сих пор руку никто так и не поднял. Прогресс!

      Депутати
      Можно, нельзя... Все зависит от количества лепестков в ближайшей ромашке

      Депутати
      Впрочем, господин Шуфрич, говорят, готов к любому развитию событий

      Шуфрич
      Если пропустили – просмотрите. Шуфрича там не было

      И напоследок – котики. Или нет. Вот вам анонс предстоящего пленарного заседания Верховной Рады.

      Закон
      И это они еще не знают, что там "законопроЄкт", а не "законопроЕкт"...

      blog_ava
      Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      980
      Теги: Новости России Владимир Цемах Нестор Шуфрич Снятие неприкосновенности Мемы Курьезные новости Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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