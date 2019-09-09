Самые смешные мемы недели: приспущенная неприкосновенность, отпущенный Цемах и третье сентября

Депутаты сняли с себя неприкосновенность. Попробовали. Можно сказать – приспустили неприкосновенность совсем вниз. Забавно, но Шуфрича до сих пор не побили. Украина отдала России Цемаха. Это печально, но и в печальном украинцы увидели повод пошутить. А еще на прошлой неделе было 3-е сентября. И все бы ничего, если бы не – Ляшко. Поэтому было весело и 24 канал собрал для вас ряд доказательства.

Песня российского певца Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже много лет именно в этот день – 3 сентября – становится главным мемом. Перевернутый календарь – еще вам не мелочь, особенно, если каждый раз следующая страница показывает третье сентября.

Читайте также: Книги о Поттере исследовали квалифицированные экзорцисты: забавные выводы "специалистов"

Впрочем, в этом году главным хитом стал другой певец. Не будем даже писать его фамилию. Просто смотрите, слушайте и наслаждайтесь. Если получится.

А здесь вам несколько фоточек, чтобы забыться​:



Зима близко! Но кто же об этом вспомнит...





Зима близко? Хорошо. Но не актуально



А! Вот оно что – Шуфутинский, оказывается, песню писал недаром....

Читайте также: Еще больше на эту тему: И снова 3 сентября – легендарный хит Шуфутинского в мемах и коубах

России отдали Владимира Цемаха. Не смешно? Ну почему же.



У мужчины будет много вариантов, чем заняться. На пенсии или в тюрьме



​Первые 35 уже разбежались. Пусть – скатертью дорога



К слову, Цемаха встретили в России где-то так (из надежных "источников" информация)



Бенефис пропагандистов, а Цемаха не видно (конечно, его же встречала ФСБ)

А еще украинские нардепы активно снимали неприкосновенность. Процесс непростой и долгий, поэтому пока неприкосновенность только приспущена.



"Чувство юмора", мастер-класс от пресс-секретаря президента

Неприкосновенность приспустили, смартфончики поприкрывали



Теперь заживем! Но это не точно



А, вот и здесь оно – третье сентября, даже в неприкосновенности

Хотим напомнить, что комитет Рады по свободе слова возглавил Нестор Шуфрич. И даже несмотря на то, что неприкосновенность с депутатов начали снимать, на него (на Шуфрича) до сих пор руку никто так и не поднял. Прогресс!



Можно, нельзя... Все зависит от количества лепестков в ближайшей ромашке



Впрочем, господин Шуфрич, говорят, готов к любому развитию событий



Если пропустили – просмотрите. Шуфрича там не было

И напоследок – котики. Или нет. Вот вам анонс предстоящего пленарного заседания Верховной Рады.



И это они еще не знают, что там "законопроЄкт", а не "законопроЕкт"...