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      Найсмішніші меми тижня: приспущена недоторканність, відпущений Цемах і просто трєтьє сєнтября

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      Найсмішніші меми тижня в Україні
      Найсмішніші меми тижня в Україні / Колаж 24 каналу

      Народні депутати зняли з себе недоторканність. Спробували. Можна сказати – приспустили недоторканість геть додолу. Причому, кумедно, але Шуфрича досі не побили. Україна віддала Росії Цемаха. Це сумно, але і в сумному українці побачили привід пожартувати. А ще на минулому тижні було третє вересня. І все б нічого, якби не – Ляшко. Тож таки було весело і 24 канал зібрав для вас низку доказів.

      Пісня російського співака Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже багато років саме в цей день – 3 вересня – стає головним мемом. Перевернутий календар – ще ж вам не абищо, особливо якщо щоразу наступна сторінка показує третьовересень.

      Читайте також: Книги про Поттера дослідили кваліфіковані екзорцисти: кумедні висновки "фахівців"

      Утім, цьогоріч головним хітом став інший співак. Не будемо навіть писати його прізвище. Просто дивіться, слухайте і насолоджуйтеся. Якщо вдасться.

      А тут вам кілька фоточок, аби забутися:

      3
      Зима близько! Але хто ж про це згадає...
       

      3
      Зима близько? Добре. Але не актуально

      3
      А! Ось воно що – Шуфутинський, виявляється, пісню писав недарма....

      Ще більше на цю тему: І знову 3 вересня – легендарний хіт Шуфутинського в мемах та коубах

      Росії віддали Володимира Цемаха. Не смішно? Ну чому ж.

      Цемах
      У чоловіка буде багато варіантів, чим зайнятися. На пенсії або у в'язниці

      Цемах
      Перші 35 уже розбіглися. Нехай – скатертиною стежинка

      Цемах
      До слова, Цемаха зустріли в Росії десь отак ("джерела" кажуть)

      Цемах
      Бенефіс пропагандистів, а Цемаха не видно (авжеж, його ж зустрічала ФСБ)

      А ще українські нардепи активно знімали недоторканність. Процес непростий і довгий, тож поки недоторканність лише приспущена.

      Депутати
      "Почуття гумору", майстерклас від прес-секретарки президента

      Депутати
      Недоторканність приспустили, смартфончики поприкривали

      Депутати
      Тепер заживемо! Але це не точно

      Недотогрканність
      А, ось і тут воно – трєтьє сєнтября, навіть у недоторканності

      Хочемо нагадати, що комітет Ради зі свободи слова очолив Нестор Шуфрич. І навіть попри те, що недоторканність з депутатів почали знімати, на нього (на Шуфрича) досі руку ніхто так і не підняв. Прогрес!

      Депутати
      Можна, не можна... Усе залежить від кількості пелюсток у найближчій ромашці

      Депутати
      Утім, пан Шуфрич, кажуть, готовий до будь-якого розвитку подій

      Шуфрич
      Якщо пропустили – передивіться. Шуфрича там не було

      І наостанок – котики. Або ніт. Ось вам анонс майбутнього пленарного засідання Верховної Ради.

      Закон
      І це вони ще не знають, що там законопроЄкт, а не законопроЕкт...

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Володимир Цемах Курйозні новини Меми Зняття недоторканності Нестор Шуфрич Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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