Найсмішніші меми тижня: приспущена недоторканність, відпущений Цемах і просто трєтьє сєнтября

Народні депутати зняли з себе недоторканність. Спробували. Можна сказати – приспустили недоторканість геть додолу. Причому, кумедно, але Шуфрича досі не побили. Україна віддала Росії Цемаха. Це сумно, але і в сумному українці побачили привід пожартувати. А ще на минулому тижні було третє вересня. І все б нічого, якби не – Ляшко. Тож таки було весело і 24 канал зібрав для вас низку доказів.

Пісня російського співака Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже багато років саме в цей день – 3 вересня – стає головним мемом. Перевернутий календар – ще ж вам не абищо, особливо якщо щоразу наступна сторінка показує третьовересень.

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Утім, цьогоріч головним хітом став інший співак. Не будемо навіть писати його прізвище. Просто дивіться, слухайте і насолоджуйтеся. Якщо вдасться.

А тут вам кілька фоточок, аби забутися:



Зима близько! Але хто ж про це згадає...





Зима близько? Добре. Але не актуально



А! Ось воно що – Шуфутинський, виявляється, пісню писав недарма....

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Росії віддали Володимира Цемаха. Не смішно? Ну чому ж.



У чоловіка буде багато варіантів, чим зайнятися. На пенсії або у в'язниці



Перші 35 уже розбіглися. Нехай – скатертиною стежинка



До слова, Цемаха зустріли в Росії десь отак ("джерела" кажуть)



Бенефіс пропагандистів, а Цемаха не видно (авжеж, його ж зустрічала ФСБ)

А ще українські нардепи активно знімали недоторканність. Процес непростий і довгий, тож поки недоторканність лише приспущена.



"Почуття гумору", майстерклас від прес-секретарки президента



Недоторканність приспустили, смартфончики поприкривали



Тепер заживемо! Але це не точно



А, ось і тут воно – трєтьє сєнтября, навіть у недоторканності

Хочемо нагадати, що комітет Ради зі свободи слова очолив Нестор Шуфрич. І навіть попри те, що недоторканність з депутатів почали знімати, на нього (на Шуфрича) досі руку ніхто так і не підняв. Прогрес!



Можна, не можна... Усе залежить від кількості пелюсток у найближчій ромашці



Утім, пан Шуфрич, кажуть, готовий до будь-якого розвитку подій



Якщо пропустили – передивіться. Шуфрича там не було

І наостанок – котики. Або ніт. Ось вам анонс майбутнього пленарного засідання Верховної Ради.



І це вони ще не знають, що там законопроЄкт, а не законопроЕкт...