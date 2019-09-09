Найсмішніші меми тижня: приспущена недоторканність, відпущений Цемах і просто трєтьє сєнтября
Народні депутати зняли з себе недоторканність. Спробували. Можна сказати – приспустили недоторканість геть додолу. Причому, кумедно, але Шуфрича досі не побили. Україна віддала Росії Цемаха. Це сумно, але і в сумному українці побачили привід пожартувати. А ще на минулому тижні було третє вересня. І все б нічого, якби не – Ляшко. Тож таки було весело і 24 канал зібрав для вас низку доказів.
Пісня російського співака Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже багато років саме в цей день – 3 вересня – стає головним мемом. Перевернутий календар – ще ж вам не абищо, особливо якщо щоразу наступна сторінка показує третьовересень.
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Утім, цьогоріч головним хітом став інший співак. Не будемо навіть писати його прізвище. Просто дивіться, слухайте і насолоджуйтеся. Якщо вдасться.
А тут вам кілька фоточок, аби забутися:
Зима близько! Але хто ж про це згадає...
Зима близько? Добре. Але не актуально
А! Ось воно що – Шуфутинський, виявляється, пісню писав недарма....
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Росії віддали Володимира Цемаха. Не смішно? Ну чому ж.
У чоловіка буде багато варіантів, чим зайнятися. На пенсії або у в'язниці
Перші 35 уже розбіглися. Нехай – скатертиною стежинка
До слова, Цемаха зустріли в Росії десь отак ("джерела" кажуть)
Бенефіс пропагандистів, а Цемаха не видно (авжеж, його ж зустрічала ФСБ)
А ще українські нардепи активно знімали недоторканність. Процес непростий і довгий, тож поки недоторканність лише приспущена.
"Почуття гумору", майстерклас від прес-секретарки президента
Недоторканність приспустили, смартфончики поприкривали
Тепер заживемо! Але це не точно
А, ось і тут воно – трєтьє сєнтября, навіть у недоторканності
Хочемо нагадати, що комітет Ради зі свободи слова очолив Нестор Шуфрич. І навіть попри те, що недоторканність з депутатів почали знімати, на нього (на Шуфрича) досі руку ніхто так і не підняв. Прогрес!
Можна, не можна... Усе залежить від кількості пелюсток у найближчій ромашці
Утім, пан Шуфрич, кажуть, готовий до будь-якого розвитку подій
Якщо пропустили – передивіться. Шуфрича там не було
І наостанок – котики. Або ніт. Ось вам анонс майбутнього пленарного засідання Верховної Ради.
І це вони ще не знають, що там законопроЄкт, а не законопроЕкт...