Чтобы избежать повреждений полотнища, его сняли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
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Почему самый большой флаг Украины сняли
По прогнозам Украинского гидрометцентра 16 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра от 25 до 28 метров в секунду.
По информации КО "Киевзеленстрой", во избежание повреждений полотнища, флаг на Печерских холмах сняли до улучшения погодных условий.
Справка: высота флагштока составляет почти 90 метров, его вес – 32 тонн, а размер полотнища – 16 на 24 метра.
Ранее непогода уже повредила самый большой флаг Украины возле "Родины-матери", его сняли и заменили на новый.
Напомним, в Киеве уже временно снимали самый большой флаг Украины для проведения планового ремонта флагштока. Во время работ заменяли тяговые канаты, канаты лебедки и удерживающей системы.