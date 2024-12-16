Щоб уникнути пошкоджень полотнища, його зняли. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Чому найбільший прапор України зняли

За прогнозами Українського гідрометцентру 16 грудня у Києві очікуються пориви вітру від 25 до 28 метрів за секунду.

За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор на Печерських пагорбах зняли до покращення погодних умов.

Довідка: висота флагштока становить майже 90 метрів, його вага – 32 тонн, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Раніше негода вже пошкодила найбільший прапор України біля "Батьківщини-матері", його зняли та замінили на новий.

Нагадаємо, у Києві вже тимчасово знімали найбільший прапор України для проведення планового ремонту флагштока. Під час робіт заміняли тягові канати, канати лебідки та утримуючої системи.