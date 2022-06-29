Состоялся самый большой обмен пленными: домой вернутся 95 защитников "Азовстали"

Украина и Россия провели самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Во время этого обмена домой удалось вернуть сразу 144 защитника Украины, большинство из которых – защитники "Азовстали".

Так, из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". 43 из них – военнослужащие известного всем полка бойцов под руководством Прокопенко.

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У большинства освобожденных тяжелые травмы

У большинства освобожденных украинцев тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. На данный момент они получают надлежащую неотложную медицинскую и психологическую помощь.

Кого удалось освободить из российского плена

В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 бойцов Военно-морских сил;

28 бойцов Вооруженных сил Украины;

17 бойцов Государственной пограничной службы Украины;

9 бойцов Территориальной обороны;

1 бойца Национальной полиции Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19,

– говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что "это большая и сложная работа". И подчеркнул, что однажды мы сумеем вернуть домой всех наших людей.

Координационный штаб по обращению с военнопленными подчеркнул, что продолжает работать для возвращения всех пленных защитников.

Отметим, что 28 июня Украина и Россия провели 13-й обмен пленными. Домой вернулись еще 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. В разведке сообщили, что среди освобожденных украинцев один гражданский. 5 из освобожденных – тяжело ранены и нуждаются в неотложном лечении.

Когда Украина сможет вернуть всех защитников "Азовстали"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских военных, которых удалось эвакуировать с завода "Азовсталь". Глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что обмен будет происходить поэтапно.

Наибольшая проблема при обмене возникает относительно командного состава, особенно когда речь идет о руководителях подразделений. Относительно обмена рядового состава процесс идет легче.

Также глава ГУР сообщил, что большинство защитников Мариуполя находятся на оккупированных территориях, в том числе в Оленовке. Периодически их вывозят для проведения следственных действий.

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