Поезд отправился по расписанию – 16 февраля в 12:30. Он преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине, что простирается на 1806 километров.
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Чем уникален Поезд единения
Хотя поезд Рахов – Мариуполь обходит Киев, но соединяет другие крупные города – Львов и Днепр. "Это удобный способ добраться жителям восточной части страны до живописных туристических мест Западной Украины", – подчеркнули в УЗ. Там отметили, что до конца февраля уже раскуплено более 80% билетов в обоих направлениях.
Что стоит знать о поезде Рахов – Мариуполь:
- он проходит через 12 украинских областей и останавливается в 7 из них;
- объединяет 3 западных региона – Закарпатье, Франковщину и Львовщину;
- на Левобережье – соединяет Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.
Поезд уже отправился из Рахова: смотрите видео
16 февраля отправился особый рейс
Согласно президентскому указу, 16 февраля 2022 года в Украине впервые отмечают День единения. Именно на этот день иностранные СМИ "прогнозировали" новое российское вторжение. На фоне угроз со стороны Кремля глава государства решил таким образом укрепить устойчивость общества и объединить украинцев.
Как анонсировали в УЗ, для пассажиров поезда Рахов – Мариуполь в течение рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта.
Украинцев приглашают встретить поезд в:
- Рахове;
- Ясине;
- Татарове;
- Ивано-Франковске;
- Львове;
- Днепре;
- Запорожье;
- Волновахе;
- Мариуполе.
Маршрут поезда Рахов – Мариуполь / Иллюстрация УЗ
"Приходите на железнодорожные вокзалы с национальной символикой Украины поддержать единство государства", – призвали железнодорожники.
Из Рахова в Мариуполь отправился поезд единения: смотрите видео
День единения в Украине: актуальные новости
- Ко Дню единения на НСК "Олимпийский" развернули огромный флаг Украины.
- В международном аэропорту "Борисполь" народный хор исполнил патриотические песни.
- Ряд украинских спортсменов поздравили всех украинцев с этим особенным днем.