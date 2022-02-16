Поезд отправился по расписанию – 16 февраля в 12:30. Он преодолевает самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине, что простирается на 1806 километров.

Читайте также Одно из самых масштабных за время Независимости: в Украине началось обновление подвижного состава УЗ

Чем уникален Поезд единения

Хотя поезд Рахов – Мариуполь обходит Киев, но соединяет другие крупные города – Львов и Днепр. "Это удобный способ добраться жителям восточной части страны до живописных туристических мест Западной Украины", – подчеркнули в УЗ. Там отметили, что до конца февраля уже раскуплено более 80% билетов в обоих направлениях.

Что стоит знать о поезде Рахов – Мариуполь:

он проходит через 12 украинских областей и останавливается в 7 из них;

объединяет 3 западных региона – Закарпатье, Франковщину и Львовщину;

на Левобережье – соединяет Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

Поезд уже отправился из Рахова: смотрите видео

16 февраля отправился особый рейс

Согласно президентскому указу, 16 февраля 2022 года в Украине впервые отмечают День единения. Именно на этот день иностранные СМИ "прогнозировали" новое российское вторжение. На фоне угроз со стороны Кремля глава государства решил таким образом укрепить устойчивость общества и объединить украинцев.

Как анонсировали в УЗ, для пассажиров поезда Рахов – Мариуполь в течение рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта.

Украинцев приглашают встретить поезд в:

Рахове;

Ясине;

Татарове;

Ивано-Франковске;

Львове;

Днепре;

Запорожье;

Волновахе;

Мариуполе.

Маршрут поезда Рахов – Мариуполь / Иллюстрация УЗ

"Приходите на железнодорожные вокзалы с национальной символикой Украины поддержать единство государства", – призвали железнодорожники.

Из Рахова в Мариуполь отправился поезд единения: смотрите видео

День единения в Украине: актуальные новости