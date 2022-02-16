Потяг відправився за розкладом – 16 лютого о 12:30. Він долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні, що простягається аж на 1806 кілометрів.
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Чим унікальний поїзд єднання
Хоча потяг Рахів – Маріуполь оминає Київ, але з'єднує інші великі міста – Львів та Дніпро. "Це зручний спосіб дістатися мешканцям східної частини країни до мальовничих туристичних місць західної України", – підкреслили в УЗ. Там зауважили, що до кінця лютого вже розкуплено понад 80% квитків в обох напрямках.
Що варто знати про потяг Рахів – Маріуполь:
- він проходить через 12 українських областей і зупиняється у 7 з них;
- поєднує 3 західні регіони – Закарпаття, Франківщину та Львівщину;
- на Лівобережжі – сполучає Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.
Потяг вже відправився із Рахова: дивіться відео
16 лютого відправився особливий рейс
Згідно з президентським указом, 16 лютого 2022 року в Україні вперше відзначають День єднання. Саме на цей день іноземні ЗМІ "прогнозували" нове російське вторгнення. На тлі загроз з боку Кремля глава держави вирішив у такий спосіб зміцнити стійкість суспільства й об'єднати українців.
Як анонсували в УЗ, для пасажирів поїзда Рахів – Маріуполь протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.
Українців запрошують зустріти потяг у:
- Рахові;
- Ясіні;
- Татарові;
- Івано-Франківську;
- Львові;
- Дніпрі;
- Запоріжжі;
- Волновасі;
- Маріуполі.
Маршрут потяга Рахів – Маріуполь / Ілюстрація УЗ
"Приходьте на залізничні вокзали з національною символікою України підтримати єдність держави", – закликали залізничники.
З Рахова в Маріуполь вирушив поїзд єднання: відео
День єднання в Україні: актуальні новини
- До Дня єднання на НСК "Олімпійський" розгорнули величезний прапор України.
- В міжнародному аеропорту "Бориспіль" народний хор виконав патріотичні пісні.
- Низка українських спортсменів привітали усіх українців з цим особливим днем.