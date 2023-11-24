Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Отметим, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин пропустили встречу стран "Большой двадцатки".

Читайте также Китай считает себя уровнем США: неучастие Си и Байдена в саммите G20 стало "плевком" Путину

"Стол большой, но европейский он только на половину. Из "Группы 20" только половина стран, относящих к евроатлантической цивилизации, а остальная вовсе не Европа. Это тот самый Глобальный Юг, который предоставил слово Путину", – сказал российский оппозиционный журналист.

Кто помог Путину выступить на саммите G20: смотрите видео

Самый дорогой пиар в истории человечества

Два последних саммита G20 проходили под патронажем Индии. Премьер Индии Нарендра Моди твердо сказал, что во время виртуальной встречи лидеры "Большой двадцатки" будут говорить только об экономике и не будут обсуждать политику. Однако такие правила касались только войны в Украине, ведь вопрос Ближнего Востока на саммите поднимался.

Конечно, Россию никто не осуждал. Хотя возмущенные голоса европейских представителей были,

– заметил Яковенко.

Выступление Путина на саммите G20 стало возможным благодаря председательству Индии. Сейчас 40% топливно-энергетических ресурсов Индии обеспечивается Россией, ведь страна-агрессор потеряла европейский рынок и все свои нефтяные ресурсы перебросила на Восток, в частности, в Китай и Индию. Москва даже позволила Нью-Дели рассчитываться за нефть в рупиях, поэтому теперь Индия благодарит Путина лояльностью.

"Можно сказать, что Путин купил свое выступление за безумные деньги. Я думаю, что такого дорого пиара в истории человечества еще не было. За несколько сотен миллиардов долларов человек купил себе такое выступление. Пока у Кремля денег много, поэтому можно разбрасываться", – добавил российский оппозиционный журналист.

Больше о саммите G20