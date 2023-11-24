Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Зазначимо, президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустили зустріч країн "Великої двадцятки".

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"Стіл великий, але європейський він тільки на половину. З "Групи 20" лише половина країн, які відносять до євроатлантичної цивілізації, а решта зовсім не Європа. Це той самий Глобальний Південь, який надав слово Путіну", – мовив російський опозиційний журналіст.

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Найдорожчий піар в історії людства

Два останні саміти G20 проходили під патронажем Індії. Прем'єр Індії Нарендра Моді твердо сказав, що під час віртуальної зустрічі лідери "Великої двадцятки" говоритимуть тільки про економіку й не обговорюватимуть політику. Проте такі правила стосувалися лише війни в Україні, адже питання Близького Сходу на саміті порушувалося.

Звісно, Росію ніхто не засуджував. Хоча обурені голоси європейських представників були,

– зауважив Яковенко.

Виступ Путіна на саміті G20 став можливим завдяки головуванню Індії. Наразі 40% паливно-енергетичних ресурсів Індії забезпечується Росією, адже країна-агресор втратила європейський ринок й всі свої нафтові ресурси перекинула на Схід, зокрема, в Китай та Індію. Москва навіть дозволила Нью-Делі розраховуватися за нафту в рупіях, тож тепер Індія віддячує Путіну лояльністю.

"Можна сказати, що Путін купив свій виступ за шалені гроші. Я думаю, що такого дорого піару в історії людства ще не було. За декілька сотень мільярдів доларів людина купила собі такий виступ. Поки що у Кремля грошей багато, тому можна розкидатися", – додав російський опозиційний журналіст.

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