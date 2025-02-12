Самый главный сигнал – это решимость Трампа, то, что заставит Путина остановиться, – Зеленский

Владимир Зеленский оценил сигналы Украины и России, поступающие от администрации президента США в течение первых нескольких недель работы. Самое главное – это решимость Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для The Guardian.

Мне кажется, самое главное – это решительность президента Трампа, сильные действия, быстрые принятия решений, конкретика и принятия решений через все же сильную позицию. Мне кажется, это именно то, что нам нужно, чтобы заставить Путина остановить войну, прекратить ее,

– заявил Владимир Зеленский.