12 февраля, 11:18
Самый главный сигнал – это решимость Трампа, то, что заставит Путина остановиться, – Зеленский
Владимир Зеленский оценил сигналы Украины и России, поступающие от администрации президента США в течение первых нескольких недель работы. Самое главное – это решимость Дональда Трампа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для The Guardian.
Мне кажется, самое главное – это решительность президента Трампа, сильные действия, быстрые принятия решений, конкретика и принятия решений через все же сильную позицию. Мне кажется, это именно то, что нам нужно, чтобы заставить Путина остановить войну, прекратить ее,
– заявил Владимир Зеленский.