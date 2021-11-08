Самый кровавый теракт в Италии: в результате взрыва на железной дороге погибли 85 человек

В послевоенные времена на территории Европы все чаще происходили теракты. Обычно такие атаки были политически мотивированы или же идеологически обоснованы принципами исламистского терроризма.

От террористических актов пострадала не одна европейская страна, исключением не стала и Италия. С середины XX века в этом государстве произошло примерно 20 десятков терактов.

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Большинство из терактов связывают с деятельностью известной на весь мир итальянской мафии, которая таким образом пытается повлиять на политическую ситуацию в том или ином городе или же в стране в целом.

Самый кровавый теракт в Италии

Самый масштабный террористический акт на территории Италии произошел в 1980 году. В результате взрыва на железнодорожной станции погибли 85 человек.

В субботу, 2 августа 1980 года, в 10:25 на железнодорожном вокзале в Болонье прогремел мощный взрыв, который был слышен в радиусе многих километров. Бомба сработала в сумке, которую оставили без присмотра в зале ожидания.



2 августа 1980 года на железнодорожном вокзале в Болонье прогремел мощный взрыв / Фото Getty Images

В это время внутри было много людей, в том числе туристов. Все они ждали свои рейсы в прохладной комнате с кондиционером, который помогал им спасаться от августовской жары. В результате взрыва обрушилась крыша, разрушилась большая часть главного здания вокзала.

Кроме этого, взрывная волна задела поезд, следовавший по маршруту Анкона – Кьяссо. Он в это время остановился на первой платформе.

Как спасался город

Последствия террористической атаки были ужасными, а город, как оказалось впоследствии, вовсе не был готов к такой катастрофе. Автомобилей скорой помощи не хватало.

Прохожие и туристы бросились помогать пострадавшим собственными силами. Они оказывали им первую медицинскую помощь и расчищали завалы, под которыми были похоронены люди.

К транспортировке пострадавших в отделения больниц присоединились пожарные и частные перевозчики. Они везли пострадавших на автобусах и такси. Врачи и персонал больницы, который был в отпуске, немедленно вернулись на рабочие места, начали открывать дополнительные отделения.

После нападения на центральной площади города прошли крупные демонстрации, на которых протестующие выразили критику представителям правительства. Такого ужасного зверства Италия не видела со времен Второй мировой войны. Через несколько дней в главном соборе Болоньи (базилике Сан-Петронио) прошли похороны погибших, на которых был президент Сандро Пертини.

Кого подозревали

Сперва правительство во главе с премьер-министром Франческо Коссига предположило, что инцидент – это всего лишь несчастный случай и катастрофа произошла в результате взрыва старого котла в подвале железнодорожной станции. Однако, дальнейшие доказательства свидетельствовали о террористическом нападении.

Прежде всего обнаружили, что взорвалась смесь тротила и гексогена. Уже на следующий день после трагедии газета коммунистической партии Италии возложила вину за террористический акт на неофашистов.

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Такую теорию сначала поддержал и сам Коссига. Полиция выдвинула предположение, что к нападению причастна подпольная леворадикальная организация "Красные бригады".

Члены именно этой террористической группировки за 2 года до теракта убили в Риме кандидата в президенты Италии, премьер-министра Альдо Моро. Его тело обнаружили в салоне красного автомобиля Рено на одной из улиц Рима лишь через 55 дней после убийства.

Кто получил наказание

С начала расследования теракта в Болонье были попытки запутать следствие. Из-за затягивания расследования, в частности, осудили двух офицеров Службы военной информации и безопасности – Джузеппе Бельмонте и Петро Музумечи.

Немного ускорить процесс следствия удалось благодаря инициативе общества родственников жертв теракта. Так, 23 ноября 1995 года, в теракте обвинили неофашистских террористов Валерио Фиораванти и Франческу Мамбро. Они были известными членами террористической группировки, находились в романтических отношениях и даже незадолго до ареста успели обручиться.



В Италии ежегодно 2 августа отмечают день памяти жертв всех массовых убийств / Фото Getty Images

На суде оба признали себя виновными в ряде терактов и политических убийств, однако категорически отрицали свою причастность к взрыву в Болонье. Несмотря на отсутствие признания и серьезных доказательств, их приговорили к пожизненному заключению.

Что узнала разведка

Заключенные неоднократно обжаловали свой приговор. Впоследствии в конце 1990 годов в их виновности начали сомневаться. К возобновленному расследованию привлекли представителей итальянской секретной службы.

Через несколько лет итальянская разведка обнародовала информацию о международных террористических сетях и их разведывательной работе в бывшем советском блоке и таких арабских странах, как Сирия, Ливан, Ливия, Йемен и Ирак.

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Они нашли данные о секретных соглашениях с палестинским руководством, которые были связаны с торговлей оружием между Народным фронтом Палестины и Италией. Также установили, что в день теракта в городе находился участник немецкой террористической группировки Томас Крам, который тоже тесно связан с палестинцами.

Когда оправдали невиновных

В 2008 году Франческо Коссига, который на время теракта был премьер-министром, а теперь и бывшим президентом Италии, также во время интервью заявил, что он убежден в причастности к нападению в Болонье палестинских групп сопротивления. Также отметил, что теперь считает осужденных Франческу Мамбро и Валерио Фиораванти невиновными.

В том же году суд досрочно освободил из-под ареста на испытательный срок террористку Мамбро. Фиораванти дождался такого же решения уже в 2009 году.

Официальная версия теракта

По основной версии нового расследования теракта в Болонье, взрыв произошел из-за небрежного хранения взрывчатых веществ палестинскими террористами. Возможно, взрывчатка и вовсе не была предназначена для атаки на железнодорожной станции этого города.

Сейчас в Болонье о массовом убийстве на станции напоминает дыра в стене зала ожидания, которую намеренно сохранили во время ремонтных работ. Также не стали ремонтировать часы, которые остановились во время теракта и теперь постоянно показывают время взрыва. С тех пор в Италии ежегодно 2 августа отмечают день памяти жертв всех массовых убийств.