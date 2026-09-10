Путин упустил окно возможностей: когда могут состояться реальные переговоры о мире

Переговоры о прекращении войны все в большей степени зависят не только от дипломатических заявлений, но и от того, сколько ресурсов Россия сможет затрачивать на продолжение боевых действий. Санкционное давление, удары по российской экономике и ограничение доступа к западным технологиям постепенно меняют условия, в которых Кремль ведет войну.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала объяснил, почему наиболее выгодный для Путина момент для достижения договоренностей уже остался позади. Дальнейшее развитие событий может создать совершенно иной баланс сил, с которым стороны подойдут к возможному новому раунду переговоров.

Россию пытаются лишить ресурсов для войны

Современная война требует огромных затрат, а Кремль из-за ограниченных ресурсов вынужден направлять на нее все больше средств. При этом союзники Москвы не финансируют ее так, как партнеры поддерживают Украину: Китай отказывает в кредитах, зато покупает российские энергоносители со скидкой и продает товары двойного назначения с большой наценкой.

Если у России не будет денег, у нее не будет возможности вести войну с такой же интенсивностью. На это и должно быть направлено санкционное давление,

– пояснил Леонов.

Отдельной задачей остается перекрытие каналов, по которым в Россию через третьи страны поступает западная микроэлектроника. Без таких компонентов Кремлю будет сложнее восстанавливать запасы баллистических ракет и производить реактивные "Шахеды", поэтому давление на эти цепочки должно идти параллельно с усилением украинской ПВО и дальнобойных возможностей.

Когда ракеты долетают до глубины России, россияне уже начинают задаваться вопросом: "А почему это нас и что вообще происходит?",

– сказал исполнительный директор центра "Пента".

Если экономическое и военное давление на Россию продолжится, весной условия для возможных переговоров могут отличаться от нынешних. Леонов ожидает, что Украина сможет подойти к такому этапу уже с более сильной позицией, тогда как возможности Москвы продолжать войну с нынешней интенсивностью будут постепенно сокращаться.

Самый выгодный момент для Путина прошел

Наилучшие условия для Кремля были в 2025 году, когда Дональд Трамп только что вернулся в Белый дом и одновременно оказывал давление на Украину и Европу.

У Путина было такое "золотое время" – это 2025 год, когда Трамп только вступил в должность, когда он оказывал давление и на Украину, и на Европу, а Европа прислушивалась к Трампу. Сейчас у американского президента нет "козырей", и у Путина ситуация тоже не очень хорошая,

– пояснил Леонов.

Положение России осложняет и экономика, хотя внешние обстоятельства частично помогли Кремлю. В начале года российская нефть стоила около 38 долларов за баррель, что ниже себестоимости, но война с Ираном и ослабление части американских санкций изменили ситуацию на нефтяном рынке.

В Европе уже давно понимают, кто представляет главную угрозу, но теперь все меньше рассчитывают на безусловную поддержку США. Параллельно европейские страны пытаются наверстать то, что потеряли за десятилетия сокращения собственного оборонного потенциала.

Европейцы уже давно понимают, кто является врагом. А сейчас они понимают еще и то, что Америка может не помочь. Более того, Трамп сам становится угрозой их национальной безопасности,

– сказал Леонов.

Примерно 20 лет Европа фактически разоружалась, поэтому восстановление военного потенциала потребует не месяцев, а лет. Этот процесс уже идет, однако продвигается медленнее, чем хотелось бы и Украине, и самим европейцам.

Леонов оценил перспективы переговоров: смотрите видео