Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому найвигідніший для Путіна момент для домовленостей уже залишився позаду. Подальший розвиток подій може створити зовсім інший баланс сил, з яким сторони підійдуть до можливого нового раунду переговорів.

Росію намагаються позбавити ресурсів для війни

Сучасна війна потребує величезних витрат, а Кремль через обмежені ресурси змушений спрямовувати на неї дедалі більше коштів. При цьому союзники Москви не фінансують її так, як партнери підтримують Україну: Китай відмовляє у кредитах, натомість купує російські енергоносії зі знижкою та продає товари подвійного призначення з великою націнкою.

Якщо у Росії не буде грошей, у неї не буде можливості вести війну з такою ж інтенсивністю. На це й має бути спрямований санкційний тиск,

– пояснив Леонов.

Окремим завданням залишається перекриття каналів, через які до Росії через треті країни потрапляє західна мікроелектроніка. Без таких компонентів Кремлю буде складніше відновлювати запаси балістичних ракет і виробляти реактивні "Шахеди", тому тиск на ці ланцюжки має йти паралельно з посиленням української ППО та далекобійних можливостей.

Коли прилітає в глибину Росії, росіяни вже починають ставити запитання: "А за що це нас і що взагалі відбувається?",

– сказав виконавчий директор центру "Пента".

Якщо економічний і військовий тиск на Росію продовжиться, навесні умови для можливих переговорів можуть відрізнятися від нинішніх. Леонов очікує, що Україна зможе підійти до такого етапу вже з сильнішою позицією, тоді як можливості Москви продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю поступово скорочуватимуться.

Найвигідніший момент для Путіна минув

Найкращі умови для Кремля були у 2025 році, коли Дональд Трамп щойно повернувся до Білого дому та одночасно тиснув на Україну і Європу.

У Путіна був такий "золотий час" – це 2025 рік, коли Трамп тільки став на посаду, коли він тиснув і на Україну, і на Європу, а Європа прислухалася до Трампа. Зараз в американського президента немає "карт", і у Путіна ситуація теж не дуже добра,

– пояснив Леонов.

Становище Росії ускладнює й економіка, хоча зовнішні обставини частково допомогли Кремлю. На початку року російська нафта коштувала близько 38 доларів за барель, нижче собівартості, але війна з Іраном і послаблення частини американських санкцій змінили ситуацію на нафтовому ринку.

У Європі вже давно розуміють, хто становить головну загрозу, але тепер дедалі менше розраховують на безумовну підтримку США. Паралельно європейські країни намагаються надолужити те, що втратили за десятиліття скорочення власних оборонних спроможностей.

Європейці вже давно розуміють, хто є ворогом. А зараз вони розуміють ще й те, що Америка може не допомогти. Більше того, Трамп сам стає загрозою їхній національній безпеці,

– сказав Леонов.

Приблизно 20 років Європа фактично роззброювалася, тому відновлення військового потенціалу потребуватиме не місяців, а років. Цей процес уже триває, однак рухається повільніше, ніж хотілося б і Україні, і самим європейцям.

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