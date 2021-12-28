Самый высокий за всю историю независимости: что происходит с долларовым ВВП в Украине

Украина завершает год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю нашей независимости! По словам правительства, долларовый ВВП Украины к концу 2021 года составляет 195 миллиардов долларов США. Далее читайте на украинском.

В Ukraine Economic Outlook прогнозують навіть більше – як на фото. За прогнозом МВФ, український ВВП у 2022 році стане ще більшим та може перегнати казахський ВВП, наблизившись до грецького (225 мільярдів доларів США) та іракського (227 мільярдів доларів США).

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Все було б чудово, якби не одне "АЛЕ"

Правда полягає в тому, що весь світ у цьому та наступних роках буде показувати рекордні рівні доларового ВВП (виходить, що ми не особливі).

За оцінками Bloomberg, у 2022 році вперше в історії світовий ВВП сягне 100 трильйонів доларів США. Це означає, що український ВВП становить лише 0,2% від світового.

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Чому ВВП так зростає?

На це є просте та логічне пояснення. Головними факторами зростання є відновлення економіки після коронакризи й рекордна інфляція по всьому світу, і в США зокрема (6,8%).

Приборкання інфляції взагалі буде важливим завданням для урядів країн світу протягом всього наступного десятиліття!

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