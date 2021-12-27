Тепер саме час зрозуміти, а що насправді отримає ваша компанія, якщо найме такого високоефективного та високооплачуваного фахівця. До того ж надамо перелік тих випадків, коли вам не потрібно їх навіть шукати.

За темою Хто такі A-Players: рок-зірка у команді — користь для бізнесу чи стихійне лихо

Що дає компанії топ-перформер

В цілому A-Player впливає на прибутковість та розвиток бізнесу таким способом:

Безпосередньо впливає на показники та досягнення компанії . Найважливіший глобальний вплив A-Player на бізнес: якщо ви його запросите, він не просто "виконає та перевиконає". Ефект топ-перформера — максимально підняти показники компанії. Те саме "вибухове зростання", яке прийнято асоціювати зі стартапами. Тому компанії здебільшого тримаються за таких співробітників, а забрати їх з компанії-донора — досить важке заняття.

. Найважливіший глобальний вплив A-Player на бізнес: якщо ви його запросите, він не просто "виконає та перевиконає". Ефект топ-перформера — максимально підняти показники компанії. Те саме "вибухове зростання", яке прийнято асоціювати зі стартапами. Тому компанії здебільшого тримаються за таких співробітників, а забрати їх з компанії-донора — досить важке заняття. З топ-перформерами компанія впевненіше почувається на ринку . Зірки знають, як боротися з несприятливими умовами, вирішувати та навіть запобігати раптовим труднощам.

. Зірки знають, як боротися з несприятливими умовами, вирішувати та навіть запобігати раптовим труднощам. Поліпшується атмосфера у команді та формується здоровий змагальний дух.

у команді та формується здоровий змагальний дух. Зростає загальний рівень персоналу : A-Player у ролі наставника прокачує перспективного B-Player. У результаті в команді стає більше зірок. Один A-Player зрештою створить собі команду таких самих. А ось B-Player не зможе сколотити сильну команду. Чому? По-перше, найчастіше він не зможе правильно визначити топ-перформера, оскільки сам – "середнячок". По-друге, топ-перформер не піде до команди гравця класу B, йому це нецікаво. По-третє, середнячки побояться працювати із сильними. Адже поруч із ними вони виглядатимуть неконкурентно.

: A-Player у ролі наставника прокачує перспективного B-Player. У результаті в команді стає більше зірок. Один A-Player зрештою створить собі команду таких самих. А ось B-Player не зможе сколотити сильну команду. Чому? По-перше, найчастіше він не зможе правильно визначити топ-перформера, оскільки сам – "середнячок". По-друге, топ-перформер не піде до команди гравця класу B, йому це нецікаво. По-третє, середнячки побояться працювати із сильними. Адже поруч із ними вони виглядатимуть неконкурентно. Знижуються витрати бізнесу . Збалансовані команди можуть бути компактнішими. Крім того, такі команди менше помиляються. А помилки у бізнесі коштують дорого.

. Збалансовані команди можуть бути компактнішими. Крім того, такі команди менше помиляються. А помилки у бізнесі коштують дорого. Оптимізуються процеси . Якщо якусь непродуктивну рутину можна спростити та автоматизувати — будьте певні, що A-Player зробить це. Тому те, що раніше займало величезну кількість людино-годин, перестане блокувати розвиток.

. Якщо якусь непродуктивну рутину можна спростити та автоматизувати — будьте певні, що A-Player зробить це. Тому те, що раніше займало величезну кількість людино-годин, перестане блокувати розвиток. Зростає репутація компанії на ринку, покращується бренд роботодавця. До вас будуть йти найкращі клієнти та найкращі кандидати на роботу.

Найкращі притягують найкращих

Видання Topgrading цитує експертів з Pritchett & Associates про те, наскільки топ-перформери продуктивніші за своїх рядових колег і як у цифрах вони впливають на показники бізнесу в різних сферах:

Заводи з виробництва паперу під управлінням топ-перформерів дають на 94% більше прибутку, ніж конкуренти без "зірок" на чолі компанії.

A-Players вдвічі продуктивніші за їх "звичайних" колег.

10% кращих розробників пишуть на 800% більше рядків коду, ніж їхні B-колеги (це, звичайно, занадто абстрактно, оскільки не кількістю рядків коду вимірюється ефективність розробника — прим. Make it in Ukraine)

Результати ТОП-20 менеджерів з продажу на 120% більші, ніж у рядових колег.

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Як виявити і ненароком не упустити топ-перформера

Коли очно чи заочно оцінюєте людину, майте на увазі 6 ознак можливої ​​зірки:

У своєму CV або профілі A-Player не просто перераховуватиме список технологій або навичок. Обов'язково вкаже, як вони вплинули результат його роботи. Ніколи не наголошує на досягненнях свого "я", але завжди зможе чітко пояснити свій внесок. Є Колишнім або чинним підприємцем. Особливо якщо заснував якусь компанію. Для цього потрібен бізнес-склад розуму, сильна самомотивація та самодисципліна. Причому не так важливо, чим закінчився його бізнес. Якщо, звісно, ​​компанія не виявилася скандальною конторою "Роги & Копита". Зрозуміло, ми не маємо на увазі неймовірну кількість номінальних підприємців (від офіціантів у кафе до IT-фахівців в ауторс-компаніях). Працює у компанії, яка відома своїми високими стандартами. Найкраще це видно у LinkedIn та Facebook. Зайдіть туди та оцініть місця роботи потенційного кандидата щонайменше за пару років. Їх не повинно бути надто багато. Інакше перед вами "джампер". Вплив топ-перформера на бізнес може проявлятись через рік і навіть більше. Якщо побачите, що кандидат цікавий і для нього важливі роботодавці з чіткими та прозорими цінностями та місією, встановіть з ним контакт. Можливо, ви будете його наступним наймачем. Для успіху в такому аналізі вам потрібно добре розбиратися в компаніях та їх репутації. Історія кар'єрного просування. Якщо ви не маєте цього у резюме, другий ідеальний інструмент відстежити просування – знову ж таки LinkedIn. Якщо ця людина у вас у зв'язках, при зміні посади ви швидше за все побачите повідомлення. Якщо не у зв'язках – побачите в історії. А от якщо підвищення немає – це дивно. Зазвичай топ-перформери рухаються вгору кар'єрними сходами. Участь у неприбуткових, волонтерських, освітніх, Open source (для IT) проєктах. Його цінності диктують йому бажання допомагати, покращувати, розвивати своє оточення, ділитися знаннями та досвідом. Це реально одна з найяскравіших ознак, на які потрібно звернути увагу. Не всі топ-перформери – в усіх на виду та на слуху. Деяких немає у соцмережах та LinkedIn. У цьому разі вам допоможуть рекомендації. Особливо, якщо кілька незв'язаних людей, не змовляючись, радять вам одного й того професіонала.

Любителям вимірювати та оцінювати кандидата різними методиками рекомендуємо технологію DISC. Вона не так для 100% виявлення A-Player, як для розуміння, який саме перформер перед вами.

Інфографіка Disc Profile

Яким компаніям не потрібні зірки

Якщо докладно вивчити, ком же є насправді A-Player, виникає бажання обов'язково залучити й собі такого ж. А краще – навіть декілька. Але не всім компаніям потрібні зірки. Ось 7 варіантів, коли компанії не потрібно наймати зірку:

У вашій компанії вже є свої топ-перформери та якогось непідйомного для них бізнес-ривка не планується. У разі краще зайнятися наповненням кадрового резерву і прокачувати перспективних гравців класу B. Так би мовити, працювати на перспективу. Якщо відкрита вакансія має на увазі слідування вже налагодженим процесам, навіть не думайте: A-Player таким займатися точно не буде. А якщо з якоїсь причини й прийде до вас, то піде в цікавіший проєкт за першої можливості. А компанія втратить час та гроші. Ще й репутацію собі зіпсуєте, коли вашого колишнього A-Player спитають, чи цікаво йому було працювати з вами. Ви як власник або CEO хочете зірку-помічника, але не знаєте, що саме він робитиме. Просто розвантажити вас? Топ-перформеру це нецікаво. Спочатку чітко пропишіть завдання, а там буде видно. Крім того, просто розвантажити себе та відійти від процесу не вдасться. Працювати має вся команда (і керівник також). Від топ-менеджменту теж потрібен не тільки фідбек, а й активна участь. "Спихнути" все на зірку не вдасться. Розділити ношу з ним — так, цілком реально. Зірка потрібна виключно як козир для інвесторів або маяк для команди, але реально складних завдань під такого співробітника немає. Зважте, чи варто ваша хитра схема зусиль. Навіть якщо ви знайдете, втратите дуже швидко. Який A-Player захоче бути лише маскотом (талісманом)? Засновник чи гендиректор компанії сам не є харизматичним та авторитетним лідером. Для цього йому потрібна чесність у самооцінці. Якщо керівник – непримітна людина, вона не зацікавить зірку. У компанії, де склалася директивна манера керування. Нагадуємо, для A-Playera гіперконтроль неприйнятний. Сфери із сумнівною репутацією: від "сірих" ніш у CPA та gambling/betting до різного роду "швидкогрошей". По-перше, для топ-перформера там немає розвитку. До того ж він цінує свою репутацію. По-друге, вам не варто шукати топ-кандидатів у цих сферах.

Наступного разу розберемо, що ж робити невеликому бізнесу та стартапам, які проаналізували усе, що ми написали у цій та попередній частині нашого гайду, і вирішили, що так – їм дійсно потрібна така "зірка". Ось тут і починається справжнє нелегке змагання.