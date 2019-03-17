Самый большой лайнер в мире: Boeing презентовал новую разработку
Американская корпорация Boeing на закрытом показе продемонстрировала свою последнюю разработку – самолет модели 777X. Он стал самым крупным двухдвигательным авиалайнером в мире среди пассажирских самолетов.
Презентацию для общественности отложили из-за катастрофы с Boeing 737 Max в Эфиопии, в которой погибли все 157 человек, находившиеся на борту.
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На показе в Эверетте (штат Вашингтон) присутствовали только работники корпорации, чтобы оценить свой труд, пишет Simple Flying.
Длина самолета достигает 77 метров, размах крыльев – 72 метров. Работу лайнера обеспечивают крупнейшие авиационные двигатели в мире – GE9X. Именно благодаря им самолет может пролететь почти 14 тысяч километров только с одной полной заправкой бака.
Еще одна особенность – крылья складываются. Потому что они настолько велики, что не вписываются в обычные ворота авиакомпании в аэропортах.
Boeing 777X вмещает 414 пассажиров.
Первый самолет модели 777X приобретет компания Lufthansa в конце этого года.
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