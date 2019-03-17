Самый большой лайнер в мире: Boeing презентовал новую разработку

Американская корпорация Boeing на закрытом показе продемонстрировала свою последнюю разработку – самолет модели 777X. Он стал самым крупным двухдвигательным авиалайнером в мире среди пассажирских самолетов.

Презентацию для общественности отложили из-за катастрофы с Boeing 737 Max в Эфиопии, в которой погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

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На показе в Эверетте (штат Вашингтон) присутствовали только работники корпорации, чтобы оценить свой труд, пишет Simple Flying.

Длина самолета достигает 77 метров, размах крыльев – 72 метров. Работу лайнера обеспечивают крупнейшие авиационные двигатели в мире – GE9X. Именно благодаря им самолет может пролететь почти 14 тысяч километров только с одной полной заправкой бака.

Еще одна особенность – крылья складываются. Потому что они настолько велики, что не вписываются в обычные ворота авиакомпании в аэропортах.

Who’s going to mention that some paper was left on? #777X folding wingtip! It looks incredible. pic.twitter.com/6mQmZxrDhl — Dj’s Aviation (@DjsAviation) 13 березня 2019 р.

Another angle of the folding wingtip on the #777X - Something we’re going to get used to seeing! pic.twitter.com/1XxUauMwHJ — Dj’s Aviation (@DjsAviation) 13 березня 2019 р.

Boeing 777X вмещает 414 пассажиров.

Первый самолет модели 777X приобретет компания Lufthansa в конце этого года.