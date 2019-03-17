Найбільший лайнер у світі: Boeing презентував нову розробку
Американська корпорація Boeing на закритому показі продемонструвала свою останню розробку – літак моделі 777X. Він став найбільшим дводвигуновим авіалайнером у світі серед пасажирських літаків.
Презентацію для загалу відклали через катастрофу з Boeing 737 Max в Ефіопії, у якій загинули всі 157 людей, що перебували на борту.
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На показі в Еверетті (штат Вашингтон) були присутніми тільки працівники корпорації, аби оцінити свою працю, пише Simple Flying.
Довжина літака сягає 77 метрів, розмах крил – 72 метрів. Роботу лайнера забезпечують найбільші авіаційні двигуни у світі – GE9X. Саме завдяки ним літак може пролетіти майже 14 тисяч кілометрів лише з однією повною заправкою баку.
Ще одна особливість – крила, що складаються. Бо вони настільки великі, що не вписуються в звичайні ворота авіакомпанії в аеропортах.
Boeing 777X вміщує 414 пасажирів.
Перший літак моделі 777X придбає компанія Lufthansa наприкінці цього року.
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