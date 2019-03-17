17:56
17 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Найбільший лайнер у світі: Boeing презентував нову розробку

      843 Читать новость на русском
      Boeing 777X
      Boeing 777X / Twitter

      Американська корпорація Boeing на закритому показі продемонструвала свою останню розробку – літак моделі 777X. Він став найбільшим дводвигуновим авіалайнером у світі серед пасажирських літаків.

      Презентацію для загалу відклали через катастрофу з Boeing 737 Max в Ефіопії, у якій загинули всі 157 людей, що перебували на борту. 

      Читайте також: Які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії: список

      На показі в Еверетті (штат Вашингтон) були присутніми тільки працівники корпорації, аби оцінити свою працю, пише Simple Flying.

      Довжина літака сягає 77 метрів, розмах крил – 72 метрів. Роботу лайнера забезпечують найбільші авіаційні двигуни у світі – GE9X. Саме завдяки ним літак може пролетіти майже 14 тисяч кілометрів лише з однією повною заправкою баку.

      Ще одна особливість – крила, що складаються. Бо вони настільки великі, що не вписуються в звичайні ворота авіакомпанії в аеропортах.

      Boeing 777X вміщує 414 пасажирів.

      Перший літак моделі 777X придбає компанія Lufthansa наприкінці цього року.

       

      blog_ava
      Опальний Жиріновський запропонував перейменувати окупований Крим
      сьогодні
      3691
      Теги: Новини політики авіація
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      сьогодні , 17:01 Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      Борис Немировський 1169
      Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      сьогодні , 17:00 Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      Тетяна Мартинюк 285
      Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      сьогодні , 16:00 Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      Повернись живим 390
      Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
      сьогодні , 12:02 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
      3088
      "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      сьогодні , 12:01 "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      Лев Парцхаладзе 654
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук