Найбільший лайнер у світі: Boeing презентував нову розробку

Американська корпорація Boeing на закритому показі продемонструвала свою останню розробку – літак моделі 777X. Він став найбільшим дводвигуновим авіалайнером у світі серед пасажирських літаків.

Презентацію для загалу відклали через катастрофу з Boeing 737 Max в Ефіопії, у якій загинули всі 157 людей, що перебували на борту.

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На показі в Еверетті (штат Вашингтон) були присутніми тільки працівники корпорації, аби оцінити свою працю, пише Simple Flying.

Довжина літака сягає 77 метрів, розмах крил – 72 метрів. Роботу лайнера забезпечують найбільші авіаційні двигуни у світі – GE9X. Саме завдяки ним літак може пролетіти майже 14 тисяч кілометрів лише з однією повною заправкою баку.

Ще одна особливість – крила, що складаються. Бо вони настільки великі, що не вписуються в звичайні ворота авіакомпанії в аеропортах.

Who’s going to mention that some paper was left on? #777X folding wingtip! It looks incredible. pic.twitter.com/6mQmZxrDhl — Dj’s Aviation (@DjsAviation) 13 березня 2019 р.

Another angle of the folding wingtip on the #777X - Something we’re going to get used to seeing! pic.twitter.com/1XxUauMwHJ — Dj’s Aviation (@DjsAviation) 13 березня 2019 р.

Boeing 777X вміщує 414 пасажирів.

Перший літак моделі 777X придбає компанія Lufthansa наприкінці цього року.