Самым болезненным для России является даже не запрет на нефть и газ, – Пионтковский

Эмбарго на российские энергоносители больно ударит по государству-агрессору. Однако есть то, что уже сейчас ломает экономику России гораздо быстрее и мощнее.

Об этом в эфире 24 канала сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, уже сейчас без разных эмбарго все мировые банки и Международный валютный фонд оценивают падение российской экономики в 2022 году на 10% – 15%.

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Больной вопрос

Самым болезненным для России является даже не запрет на нефть и газ, а полное ограничение на современные технологии.

– заявил Пионтковский.

Как отметил публицист, оказалось, что это не только космическая и компьютерная сфера. Это также гвозди, семенной фонд – даже это импортируют в Россию.

"Словом, все. Я уже не говорю об автомобилях. Нет ни одного современного производства, которое Россия могла бы самостоятельно снабжать без импорта", – подчеркнул Пионтковский.

В зависимости от Китая

Он объяснил, что такое технологическое отставание России уничтожает ее экономику. Кроме того, страну делают более зависимой от Китая.

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Как пояснил Пионтковский, для России единственный выход получить какие-то технологии – это приобрести их в Поднебесной. Конечно, они будут второсортными по нынешним рамкам, но все же гораздо лучше, чем в самой России. Так она станет только сырьевым придатком.

Пионтковский рассказал о болезненном ударе по экономике России: смотрите видео



Падение экономики России: прогнозы

В 2022 году экономисты прогнозируют двусмысленное сокращение российской экономики и ощутимую инфляцию. Отмечается, что санкции против страны-агрессора уже начали разрушать экономику России.

Из-за ограничений, которые по всему миру наложили на Россию, ее покупательная способность снизится. По этому показателю она выпадет из шестерки экономик мира по покупательной способности.

Сотрудники американской аналитической компании S&P Global Market Intelligence сообщили, что России потребуется минимум 10 лет, чтобы восстановиться до уровня 2021 года. В то же время, по их подсчетам, Украине на это понадобится вдвое меньше.

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