Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, уже зараз без різних ембарго усі світові банки та Міжнародний валютний фонд оцінюють падіння російської економіки у 2022 році на 10% – 15 % відсотків.
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Болюче питання
Найболючішим для Росії є навіть не заборона на нафту і газ, а повне обмеження на сучасні технології,
– заявив Піонтковський.
Як зазначив публіцист, виявилось, що це не тільки космічна та комп'ютерна галузі. Це також цвяхи, насіннєвий фонд – навіть це імпортують в Росію.
"Словом, усе. Я вже не говорю про автомобілі. Немає жодного сучасного виробництва, яке Росія могла б самостійно забезпечувати без імпорту", – наголосив Піонтковський.
Залежність від Китаю
Він пояснив, що таке технологічне відставання Росії знищує її економіку. Крім того, країну роблять більш залежною від Китаю.
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Як пояснив Піонтковський, для Росії єдиний вихід отримати якісь технології – це придбати їх у Піднебесній. Звичайно, вони будуть другосортними за теперішніми рамками, але все ж значно кращі, ніж у самій Росії. Так вона стане лише сировинним придатком.
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Падіння економіки Росії: прогнози
- У 2022 році економісти прогнозують двозначне скорочення російської економіки та відчутну інфляцію. Зазначається, що санкції проти країни-агресорки вже почали руйнувати економіку Росії.
- Через обмеження, які по всьому світу наклали на Росію, її купівельна спроможність знизиться. За цим показником, так вона випаде із шістки економік світу за купівельною спроможністю.
- Співробітники американської аналітичної компанії S&P Global Market Intelligence повідомили, що Росії потрібно буде мінімум 10 років, аби відновитися до рівня 2021 року. Водночас за їхніми підрахунками, Україні на це знадобиться вдвічі менше.
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