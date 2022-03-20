Самым сложным направлением остается Мариуполь, – Денисенко

Россия бросила все военные средства, чтобы разрушить Мариуполь. Однако украинские защитники продолжают героически защищать город.

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал в эфире телемарафона UAразом, какая ситуация в городе сложилась за сутки, передает 24 канал. Он подчеркнул, что полк "Азов" продолжает героически оборонять город и отбивать атаку противника.

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Традиционно сложной остается ситуация в Мариуполе и на востоке страны. В Мариуполе очень мужественно защищается полк "Азов", морпехи, территориальная оборона,

– рассказал Денисенко.

Но добавил, что россияне бросили все, что у них было, чтобы что-то сделать с этим городом, который стоит три недели, несмотря на варварские действия России.

Напомним, сегодня, 20 марта запланирована эвакуация мирных жителей из Мариуполя. В городе гуманитарный кризис, люди остались без воды, пищи и под постоянными обстрелами. Оккупанты беспощадно стирают Мариуполь с лица земли и не пропускают гуманитарную помощь.

Сейчас из Мариуполя удалось эвакуировать больше 4 тысяч человек.

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